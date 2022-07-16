坐落在天津北辰大张庄产城集约型智慧能源小镇的一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司（以下简称“一汽富维本特勒”），灰色的厂房，看上去平淡无奇，但走进去就像走进了科幻片！

厂区里“站”满了机器人，热火朝天却没有汗流浃背。

一排排电焊机器人有节奏地挥舞着机械手臂，弧光四射、焊花飞舞，精准地进行着焊接操作。在机器人的旁边，有一套智慧管控系统充当“工长”，静静地观察着这些机器人的精准工作。

“这里生产的都是精密部件，电压细微变化都可能引起机器人的误操作。”国网天津城东公司营销部赵学明介绍，“我们集成一个智慧能源的管控系统，生产线上电压出现任何细微波动，系统会立即启动智能保护，保障生产线安全稳定运行。”

据介绍，有了智慧能源管控系统，工厂内电能质量大幅提升。机器人的焊接精准度提高5%，生产线成品率达到100%，生产效率提高1%。

“智慧能源工厂”不仅让企业使用能源更可靠更智慧，还可以辅助工厂“碳效管理”、智慧节能。

厂房后院，4台空气源热泵在“嗡嗡”工作，它与1台热水循环泵和多功能数据采集终端组成智慧能源微网，实现厂区自动感知热供情况，自主调控温度策略，保持热效输出与用能经济性达到最优平衡。

“碳效管理”智能化还体现在企业生产经营的方方面面。近日，一汽富维本特勒设备部的袁义波收到了国网天津电力推送的“企业用能能效账单”，企业综合用能情况一目了然，合理化用能建议清晰可见。

“供电部门为我们安装了一套智能负荷识别装置，可以自主识别负荷类型、跟踪用能变化情况，智能分析用能特点、定期推送用能建议。”袁义波说。

赵学明介绍，他们通过智能负荷采集系统，将采集的数据接入天津能源大数据中心，大数据“云计算”后的结果会定期推送，为企业经营决策提供技术支撑。企业算了一笔账，按照“企业用能能效账单”，仅采纳其中一项建议，调整用能时间、生产顺序，每年就可降低用能成本近20万元。

这里只是智慧能源助力智能制造产业升级的一个缩影。未来，随着“智慧能源工厂”进一步发展，机器人、工业物联网、边缘计算以及大数据分析、仿真技术、虚拟现实……这些听上去前沿又高端的技术，都将在“智慧能源工厂”的运行中大显身手。国网天津电力互联网部监测分析处处长王旭东说：“智慧能源工厂技术成果，也将在天津高端装备制造、精密加工、芯片制造等高端产业广泛应用，形成定制化高品质供能新模式。”

（记者 刘茜 陈建强）

(责编：郭思邈、李楠桦)