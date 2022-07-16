【来自国新办新闻发布会的报道】

7月15日，国家统计局发布数据：初步核算，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。

“今年以来，面对异常复杂困难局面，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，实施扎实稳住经济一揽子政策措施，疫情反弹得到有效控制，国民经济企稳回升，生产需求边际改善，市场价格基本平稳，民生保障有力有效，高质量发展态势持续，社会大局保持稳定。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示。

二季度经济顶住压力实现正增长

“上半年，国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%，这是在4、5月份主要生产需求指标下滑的背景下取得的，非常不容易，体现出我国经济的强大韧性。”付凌晖指出。

今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击，尤其是4月份经济下行压力明显加大。

付凌晖告诉记者，面对不断加大的新的下行压力，党中央、国务院科学决策，及时果断施策，坚持不搞“大水漫灌”，推出扎实稳住经济一揽子政策措施，召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作，政策效应较快显现。5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升。

上半年，夏粮再获丰收，高技术制造业较快发展，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%，服务业增加值同比增长1.8%，社会消费品零售总额210432亿元，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%，货物进出口总额同比增长9.4%，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%。

民生得到保障稳就业力度加大

就业是民生之本。数据显示，上半年，全国城镇新增就业654万人，全国城镇调查失业率平均为5.7%。

今年以来，各方面持续加大稳就业的力度，强化民生兜底保障，成效逐步显现。5月份以来，全国城镇调查失业率改变前期走高态势，连续两个月下降；6月份，全国城镇调查失业率降至5.5%。同时，居民收入稳定增长。上半年，全国居民人均可支配收入同比实际增长3%，虽比一季度有所回落，但是快于经济增速。

“从二季度情况看，就业主体人群就业总体稳定。”付凌晖说，6月份，25岁至59岁就业主体人群失业率为4.5%，比上月回落0.6个百分点。另外，随着疫情逐步得到控制，助企稳岗措施发力，农民工群体就业明显改善。5月份外来农业户籍人口失业率降至6.2%，6月份降至5.3%，低于整体失业率水平。

付凌晖表示，随着经济恢复，稳就业政策显效，二季度我国就业形势总体呈现改善趋势，但是青年人就业压力大的问题仍较突出，必须持续抓好稳就业工作，特别是重点群体就业，要进一步落实稳就业政策，落实就业帮扶，促进就业形势持续向好。

经济长期向好基本面没变

目前，全球经济滞胀风险在上升，国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素，但中国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本特点没有变。随着一揽子稳增长政策措施落地见效，经济运行有望逐步改善。

“疫情对经济造成了较大冲击，但是我国经济规模依然可观，长期积累的雄厚物质基础和超大市场规模优势明显。这些都增加了我国应对各种风险挑战的底气和信心。”付凌晖认为，下半年，需求恢复有潜力，生产回升有支撑。

从投资来看，稳投资力度持续加大，专项债发行和使用加快，重大项目加快推进，基础设施投资提速，投资对稳增长的关键作用有望增强；从消费看，随着疫情防控形势向好，线下消费场景渐次复苏，加上促消费政策发力，消费有望继续恢复；从外贸看，我国外贸进出口具有较强韧性，外贸保稳提质具有较好基础。

随着企业复工复产加快推进，产业链供应链堵点卡点逐步打通，汽车、电子等重点行业带动作用有望进一步增强。尤其是二季度疫情较重地区生产加快恢复，有助于支撑工业稳定增长；随着生产生活秩序加快恢复，服务业市场需求逐步回暖，企业信心恢复，服务业有望进一步改善；从交通物流看，物流运输逐步畅通，有助于支撑生产进一步恢复。

“疫情之下，传统产业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展，新产业新动能继续保持平稳较快增长，对经济发展的支撑作用不断增强。”付凌晖表示，下阶段，大规模留抵退税、专项债发行使用、加大金融支持实体经济力度等政策效应会继续显现，有助于推动经济持续回升、向好发展。

付凌晖强调，下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓住经济恢复关键期，狠抓稳经济一揽子政策落地见效，继续做好“六稳”“六保”工作，持续增效力激活力添动力，不断巩固经济稳定恢复的基础，确保经济运行在合理区间。

（记者 刘坤）

(责编：郭思邈、李楠桦)