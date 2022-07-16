【走进县城看发展】

七月初的榆中，高原夏菜长势正旺。走进甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村的康源现代农业园区，映入眼帘的是一片片蔬菜田。仔细看去，每垄菜上都有不同的编号，“浦红14”“津粉814”“肃椒11”……同行的工作人员介绍，园区里上千种蔬菜品种是由全国各地引进的优质种子培育而成，之后将根据这些蔬菜的产出，进一步挑选出适宜在当地种植的优质品种，进而在全省范围内推广。

榆中县是一座“蔬菜之城”，蔬菜种植历史悠久。地处海拔1480米至3670米的亚高原位置，日照时间长、昼夜温差大，土壤天然富硒等优良自然条件让这里成了高原夏菜的最佳生长地之一。榆中大白菜、榆中菜花、榆中莲花菜被农业农村部认定为地理标志产品，芹菜、莴笋、花椰菜被评为2022年第一批全国名特优新农产品。

“我们村的老百姓从土坯房搬进了砖瓦房，又住进了二三层的小楼房，全都靠种菜！儿子上大学的学费，也靠我们老两口种菜！”家住康源现代农业园区附近的农户周祥祖笑着说。

“多种菜，多收入！”这是周祥祖挂在嘴边的话。周祥祖住在榆中县夏官营镇化家营村，过去家里种植20亩高原夏菜，随着种菜带来的收益越来越丰厚，他便琢磨着扩大种植面积以获得更多的收入。2016年，周祥祖和老伴儿又承包了20亩地。他掰着手指给记者算了一笔账，刨除水费、肥料费、运输费和农忙时节雇用人工的费用，2021年这40亩地给家里带来了42万元收入，也带来了满满的幸福感和满足感。

化家营村总耕地面积5641亩，临近312国道，属于榆中三角城电灌工程灌区，有利于发展高原夏菜产业。“化家营村高原夏菜种植面积2600余亩，主要种植有机花菜、红笋、娃娃菜、大白菜、芹菜、莲花菜等品种。全村一半以上的农户都种植高原夏菜。粗略估计，2021年，化家营村300多户村民靠种菜收入两千多万元。”化家营村党支部书记周子明介绍。

高原夏菜已成为榆中农业产业中种植面积最大、品种最丰富、产业链条最完善、促农增收效果最明显的支柱产业。“目前，榆中县85%的行政村种植高原夏菜，有6万多农户参与高原夏菜种植，约占总农户的60%。”榆中县农业农村局科教信息股股长刘明亮介绍。2021年，榆中县高原夏菜种植面积超过36万亩，总产量77.8万吨，产值达19亿元。2022年全县预计蔬菜种植面积36.2万亩，产量80万吨。

榆中县拥有甘肃省最大的农产品交易市场，不仅销售本地蔬菜，而且销售周边地区的蔬菜，年销量130多万吨。每年5月中旬到11月初，来自全国各地的200多家客商会陆续来到榆中收菜。“每年榆中县90%的蔬菜畅销南方60多个城市，填补南方夏季蔬菜市场25%的空白。10%的蔬菜销往日本、马来西亚、新加坡等国家和我国港澳台地区。夏秋旺季，榆中蔬菜占粤港澳大湾区蔬菜销售份额的20%。”刘明亮介绍。

近年来，榆中县全面提高无公害蔬菜标准化生产技术水平，强化蔬菜质量安全监管，积极培育龙头企业，高原夏菜优势产业带和特色产业群已初具规模。“榆中高原夏菜产业已逐步形成四季生产、周年供应、效益增长的良性互动格局，基本实现了蔬菜生产在区域、时间、品种等多方面的合理配置。”榆中县蔬菜发展中心主任滕辉说。

凭借优质的高原夏菜，榆中县成功创建全国无公害蔬菜生产示范基地县、全国出口高原夏菜质量安全示范区、全国高原夏菜知名品牌示范区和中国特色农产品优势区。2021年起，榆中县开始建设甘肃省“兰州高原夏菜”核心引领区，依托粤港澳大湾区“菜篮子”专供基地、兰州国际高原夏菜副食品采购中心，加快地区高标准农田建设，配套节水灌溉工程，进一步提升蔬菜品质，打造百亿级高原夏菜优势产业集群。

眼下，榆中县的田间地头呈现一派热火朝天的景象，农户们正抢抓时机收菜和销售。周祥祖说：“我收获了这么多菜，身体累点儿，心里高兴！”

（记者 王冰雅 宋喜群）

(责编：郭思邈、李楠桦)