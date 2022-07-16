7月15日，北京青年报记者从2022全球数字经济大会新闻发布会上了解到，2022全球数字经济大会将于7月28日至30日在国家会议中心举行。本届大会将聚焦绿色创新发展、数字贸易、数据价值化、全球规则治理等热点议题；深度探讨互联网3.0、数据要素、开源、5G创新、数字安全、东数西算等前沿领域。据悉，开幕式首设元宇宙会场，线上云平台通过数字孪生手段复刻线下会场，支撑千万数量级观众线上同步参与，满足多语言跨语种实时交流互动。

“元宇宙”成为关键词

“开元之境”重塑大会感官体验

据介绍，2022全球数字经济大会将于7月28日至30日在国家会议中心隆重举行。大会以“启航数字文明——新要素、新规则、新格局”为主题，由北京市人民政府与国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会共同主办，围绕数字基础设施布局、新型数据要素配置、新兴数字产业孵化、数字核心技术创新、数字治理体系建设、全球规则标准合作，汇聚政、产、学、研、用、金多方共同助推全球数字经济标杆城市建设。本届大会重点突出四大亮点。

在本届大会上，“元宇宙”成为关键词。除了开幕式外，互联网3.0峰会打造会议形象数字代言人，“开元之境”元宇宙体验馆重塑大会感官体验；数字安全峰会将打造首个网络安全元宇宙峰会。

同时，本届大会将推出首创产品和首发服务等企业新品，发布《全球数字经济白皮书》《北京数字经济发展报告（2021～2022）》《2022年中国云计算生态蓝皮书》等一批重磅研究成果，以及全球数字经济标杆城市建设重大成果，打造全球瞩目的精品主题展览，持续提升北京数字经济国内国际影响力。

大会将宣布成立

国际数字经济治理研究院

此外，大会将宣布成立国际数字经济治理研究院，共同探讨全球数字经济基础共性规则标准制定。本届开幕式和主论坛将邀请RCEP、DEPA、东盟、“一带一路”等国际组织成员，各国驻华使节，数字经济友好城市代表，国内外专家学者，数字经济行业领袖出席并发表主旨演讲。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊介绍说，北京数字经济规模持续攀升，产业基础扎实、韧性更强。全市数字经济增加值由2015年的8719亿元提高至2021年的1.6万亿元，占GDP比重由35.2%提高至40.4%。今年一季度实现增加值3873亿元，同比增长7.2%，占GDP 41.2%。

去年，首届全球数字经济大会在京成功举行，今年将继续在北京举行。王磊表示，北京在数字经济方面的优势包括：第一，在新型数字基础设施方面，到一季度末，5G基站累计建成5.4万个，万人基站数全国第一；完成城市道路智能化改造60平方公里。工业互联网平台数量、接入资源量、国家级智能制造系统方案供应商数量全国第一。

第二，在数字经济新业态方面，全市近3年数字经济核心产业新设企业年均增长1万家，规模以上核心企业8300多家，约占全市规模以上企业数量的1/5；其中，千亿级企业5家、百亿级企业58家。龙头企业下定义、初创企业显活力，重点发力数字经济“新赛道”，聚力培育具有全球竞争力的万亿级产业集群。

第三，多层级数字技术创新体系方面，全市人工智能、区块链高新技术企业数量全国第一，人工智能企业获得融资比重21.9%，区块链企业获得融资比重34.3%，城市算力服务网指数、数字经济人才占比均居全国首位。

第四，打造市场化、国际化数字营商环境方面，积极引导企业数字化转型，催生企业发展新动能，当好服务管家，做好全流程服务，充分发挥北京证券交易所这个主阵地、大平台作用。引导外资投向重点领域和项目，拓展外商投资发展空间，推动高端高新产业集聚发展。

可通过官网、小程序等

注册报名及线上参会

大会官网、微信公众号、小程序现均已开通并同步更新各类信息，观众和媒体可通过上述渠道注册报名及线上参会。

（记者 温婧）

(责编：郭思邈、李楠桦)