科技部部长王志刚15日以视频方式出席香港科技创新联盟成立暨中银香港科技创新奖启动仪式，首次对外公布：国家科技计划将进一步扩大对港澳开放。记者从科技部了解到，面向“十四五”，我国将继续推动国家科技计划更大力度、更大范围对香港和澳门开放。今年，国家重点研发计划、科技创新2030-重大项目在生命健康、人工智能、通信、新材料、电子信息等领域，对港澳新增开放15个专项，大力支持更多爱国爱港爱澳科研人员深入参与国家重大科研任务，助力国家实现高水平科技自立自强和建设科技强国。

科技部有关负责人介绍，科技部会同财政部等相关部门出台了针对性举措，助力港澳创新科技发展，扩大和深化内地与港澳科技合作。自2018年以来，国家重点研发计划先后有17个基础前沿类重点专项和科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目以及国家自然科学基金优秀青年科学基金对港澳开放。

(记者杨舒）

(责编：郭思邈、李楠桦)