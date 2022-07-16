人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）当前，我国核电正迎来安全有序发展“窗口期”。7月14日、15日，国家电投海阳核电二期工程暨900兆瓦远距离跨区域核能供热工程、华能海南昌江核电二期核岛安装先后开工建设。

今年4月20日召开的国务院常务会议指出，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电。对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。今年3月出台的《“十四五”现代能源体系规划》提出，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。

国家核安全局副局长、核电安全监管司司长汤搏表示，核能是保障能源安全和促进绿色发展的重要选择，我国能源未来发展需要核能的安全高效利用，各方要“统筹发展和安全”，充分认识核安全的特殊性，正确把握核电发展规律，强化核安全管理和安全监管，增强发展核能的信心。

海阳核电二期工程、900兆瓦远距离跨区域核能供热工程开工

7月14日，我国重大能源项目——国家电投海阳核电二期工程正式开工建设，将建设两台百万千瓦级核电机组，计划于2027年建成投产。

海阳核电二期工程建设现场。受访者供图

“二期工程采用自主设计、国产化的三代非能动CAP1000机组，工程建成投运后，海阳核电基地将有4台机组运行，年发电量约为400亿千瓦时，能够满足山东省一半以上人口的居民生活用电需求，每年可节约原煤消耗约1710万吨，减少二氧化碳排放约3200万吨、二氧化硫约10.4万吨、氮氧化物约9万吨，减排效应相当于种植阔叶林约8.8万公顷。”国家电投集团副总经理卢洪早介绍，工程建设也将进一步拉动地方就业，带动产业链升级，促进区域能源结构低碳转型，助力山东省打造千万千瓦级沿海核电基地。

同日，我国首个900兆瓦远距离跨区域核能供热工程在海阳核电基地开工，计划于2023年投运。

据卢洪早介绍，该工程采用我国具有完全自主知识产权的核能零碳供热技术——“暖核一号”，依托海阳核电在运核电机组实施，将新建约120公里的长距离输热骨干管网。项目建成后，实现跨区域核能供热，供热区域可达青岛、威海地区，可满足约100万人口取暖需求，同时可替代原煤消耗90万吨，减排二氧化碳165万吨。该工程还将实现核能与风光储联合运行、多能互补，构建胶东半岛零碳的水热供给体系，提高新能源利用率，提升供热可靠性。

记者了解到，海阳核电二期工程投运后，海阳核电将具备3600兆瓦的核能供热能力，每个供暖季可提供热量约4000万吉焦，供暖面积可超过1亿平方米，满足约400万居民的清洁取暖需求。随着海阳核电后续项目的建设，海阳核电站最终供热能力可达2亿平方米，将为我国核电基地大规模、远距离、跨区域开展零碳供热提供示范。

华能海南昌江核电二期核岛安装开工

7月15日，华能海南昌江核电二期工程3号机组核岛安装正式开工，较计划提前46天，为后续核电系统和设备安装等工作创造了条件，标志着华能集团控股建设的首座大型压水堆核电站向着建成投运又迈出了一步。

华能海南昌江核电二期项目现场。受访者供图

据介绍，华能海南昌江核电二期项目是海南自贸港建设以来最大能源投资项目，规划建设3号、4号两台120万千瓦核电机组，均采用具有我国自主知识产权的“华龙一号”技术方案，两台机组已于2021年实现“双开工”，是“十四五”开局我国首个开工的核电项目。

“该项目预计总投资368.5亿元，建设周期60个月，计划于2027年初全部投运。”华能集团有关负责人表示，建成后，每年可向海南输送清洁电量180亿千瓦时，相当于减少标煤消耗550万吨，减排二氧化碳1300万吨，助力海南构建绿色、安全、集约、高效的清洁能源供应体系。

(责编：郭思邈、吕骞)