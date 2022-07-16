新华社北京7月16日电（记者王希）记者从国务院国资委16日举行的中央企业负责人研讨班上获悉，今年1至6月份，中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%。

今年以来，面对国内外疫情反复、国际局势新变数增多等超预期因素，国资委党委深入开展提质增效专项行动，推出稳增长10项举措，专门部署开展了“稳增长、防风险、促改革、强党建”综合督导调研。各中央企业迎难而上，紧咬上半年增长目标，全力以赴开拓市场、降本节支，各项措施靠前发力、加快落地。

来自会议的信息显示，今年上半年，中央企业发展质量进一步提高，营业收入利润率保持较高水平，资产负债率总体保持稳定，投资贡献持续加大，有力带动了产业链上下游企业协同发展。

上半年，国资委出台了中央企业助力中小企业纾困解难7方面27条举措。据了解，华润集团、中国融通集团等企业上半年累计减免房租104.4亿元、惠及中小企业超5万户；有关汽车央企积极落实商用货车消费贷款延期还本付息支持措施；电信央企采取有效措施，对中小企业宽带和专线平均资费再降10%。

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