新华社北京7月16日电（记者邹多为）记者16日从海关总署获悉，今年以来，全国海关统筹通关便利与依法科学征管，量质效并举，上半年税收入库11653亿元，同比增长12.2%。

据介绍，继2021年税收入库首次突破两万亿元后，全国海关继续深化税收征管改革，包括稳步推广汇总征税、预裁定和原产地证书自助打印等措施，为重点税源企业提供“一企一策”属地纳税服务，创新实施“一保多用、循环使用”的税款担保改革等，以便利企业纳税、缓解企业资金压力，提升通关效率。

今年以来，面对严峻复杂的外部环境和国内疫情冲击带来的经济下行压力，海关总署相继出台促进外贸保稳提质十条措施和助企纾困降成本七条措施，纾困惠企保市场主体，服务我国企业出口。

具体来看，通过推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等自贸协定红利落地，实现减让税款523亿元；积极助力企业复工复产，免除1.46万家加工贸易企业内销缓税利息4753万元；对因疫情导致经营困难等无法按期缴税以及主动披露补税的655家企业，减免滞纳金1.7亿元；落实各项进口降税政策，减税448亿元。

与此同时，全国海关还坚持“以打促税”，切实维护贸易秩序，组织开展打击走私“国门利剑2022”联合行动，整治粤港澳海上跨境、离岛免税套代购、水客、成品油、农产品、跨境电商等重点渠道、重点商品走私。上半年，共立案侦办涉税走私犯罪案件1295起，案值246.8亿元，涉嫌偷逃税款36.5亿元。

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