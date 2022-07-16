“2020年疫情，消费转正花了五个月，这一次是两个月；今年4月到6月规模以上工业增加值同比增速‘反弹’了6.8个百分点，比2020年3月至5月也多了1.3个百分点。”

7月15日国家统计局发布中国经济半年报当天，经济学家、上海财经大学校长刘元春在央视新闻《相对论·大国季报》节目中提及以上两组数据。他认为，相较于2020年疫情的冲击，这一轮经济恢复的速度更快，说明我国正在疫情应对和经济复苏方面积累更多的经验。与此同时，刘元春和国家统计局综合司一级巡视员王文波也都在节目中强调，要进一步统筹好疫情防控和经济社会发展，做好一系列稳增长政策的衔接。

面对不确定性，如何稳定预期，提升信心？在国家统计局综合司一级巡视员王文波看来，首先是统筹疫情防控和经济社会发展，“要真正达到高效统筹，而且要把经济工作放在比较重要的位置”。此外，提及今年以来出台的一系列稳增长政策，他表示，“要落实落细，用足用好，争取在三季度有明显的效果。”

刘元春补充道，要通过改革提升政策的衔接性。“用改革的获得感稳预期，这是最根本、最实在的。惊涛骇浪的国际环境中，如果‘躺平’，急流肯定会把你带到各种险滩。”

刘元春举例说，欧美出现滞胀迹象，物价水平高，世界上最能在供给端发力的就是中国，这就有了“6月份我国出口‘超预期’增长22.0%”；化石能源成本上涨，又使我国布局了20多年的新能源得到全面发力的契机，光伏、风能、新能源汽车都处于世界的前端。“一定要看大势，越是在这样充满不确定性的时代，越要用自己成长的确定性来应对。”

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