4月呈现下跌，5月降幅收窄，6月企稳回升。

2022年二季度，我国经济实现0.4%正增长，“顶住了超预期因素冲击，非常不容易。”7月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖就上半年国民经济运行情况答记者问。

“非常不易”，意味着什么？正增长之后，下半年该怎么干？发布会后，央视新闻《相对论》记者庄胜春对话国家统计局综合司一级巡视员王文波和经济学家、上海财经大学校长刘元春。

｜关键指标

“经济复苏分为几个阶段：救助、纾困、企稳反弹、全面复苏。目前我们已进入企稳反弹阶段。”

刘元春以6月服务业生产指数同比增速由负转正为例，做出上述判断，“从-5.1%到1.3%。服务业是受疫情冲击最强烈的一个产业，是就业恢复的重要产业，是稳消费的重要产业。由负转正说明我们的生产生活秩序已经开始恢复。”

王文波最关注的，是规模以上工业增加值的转负为正，4、5、6三月同比增速分别为-2.9%、0.7%、3.9%，“是企稳的有力印证，经济增长进程中，工业对各相关产业的带动作用明显。”

近期，从中央到地方，多场会议探讨经济形势，称三季度为“关键期”“关键窗口期”“关键发力期”，如何理解？

刘元春指出，目前企稳和反弹的基础来自于政策，市场复苏的内生动能还没有完全形成。“救助期、纾困期，任务很明确，解决‘生与死’的问题。未来，如何让市场主体，变得生龙活虎，更是考验我们的时候。”

值得注意的是，7月15日国家统计局在发布中国经济半年报时，首次一并公布了31个省（自治区、直辖市）二季度和上半年的“经济成绩单”。王文波表示，疫情冲击下，各地表现不尽相同，“通过这样一种公布方式，鼓励各地，依据各自发展战略，充分发挥积极性。”

｜管理“不确定性”

面对不确定性，如何稳定预期，提升信心？在王文波看来，首先是统筹疫情防控和经济社会发展，“要真正达到高效统筹，而且要把经济工作放在比较重要的位置”。此外，提及今年以来出台的一系列稳增长政策，他表示，“要落实落细，用足用好，争取在三季度有明显的效果。”

刘元春认为，相较于2020年疫情的冲击，这一轮经济恢复的速度更快，说明我国正在疫情应对和经济复苏方面积累更多的经验。“2020年疫情，消费转正花了五个月，这一次是两个月；今年4月到6月规模以上工业增加值同比增速‘反弹’了6.8个百分点，比2020年3月至5月也多了1.3个百分点。”

刘元春进一步强调，要做好一系列稳增长政策的衔接，通过改革提升政策的衔接性。“惊涛骇浪的国际环境中，如果‘躺平’，急流肯定会把你带到各种险滩。用改革的获得感稳预期，这是最根本、最实在的。”

刘元春举例说，欧美出现滞胀迹象，物价水平高，世界上最能在供给端发力的就是中国，这就有了“6月份我国出口‘超预期’增长22.0%”；化石能源成本上涨，又使我国布局了20多年的新能源得到全面发力的契机，光伏、风能、新能源汽车都处于世界的前端。“一定要看大势，越是在这样充满不确定性的时代，越要用自己成长的确定性来应对。”

｜给正在找工作的你

“调查失业率5月后有所降低，6月降到5.5%，达到调控目标，预期三季度经济仍将继续回升，失业水平会逐步降低。增长是解决失业最根本的举措。”针对网友关心的就业问题，王文波做出上述判断。

“上世纪八九十年代，经济增长一个百分点能拉动八九十万人就业。随着经济体量变大，经济结构变化导致服务业比重加大，一个百分点能带动两百万左右的就业。”王文波强调，必须要把解决就业问题的政策和保证经济增长的政策结合起来考量。

刘元春补充道，对于吸纳就业能力较强的劳动密集型产业的帮扶，特别是中小企业的扶持，应持续加大力度，“不应浅尝辄止，看到一点效果就收回”。

刘元春表示，随着经济增长，全国范围内出现以大城市为核心的增长极，大量就业机会涌向城市。这就意味着，许多年轻人要离开家乡，到更广阔的天地打拼。“同时，我们也希望在区域政策和产业布局战略实施进程中看到‘涓滴效应’，发达地区能反哺广大的中西部地区和农村。近期，我们看到就近就业的农民工数量大幅提升，这就得益于乡村振兴战略。”

有网友问，履历中有“空白期”，怎么办？刘元春称，“空白期”产生于中国大学学制和企业招聘制度的衔接，呼吁用人单位的“人事制度”应该更具弹性，同时建议学生要对自己的人生有所设计。“2020届和2022届，这两届学生很特殊。疫情确实冲击了这一代年轻人，希望全社会对这一代人有更多的关爱和关心。”

针对网友关心的下半年机遇在哪里，王文波做出回应：“总的来看，下半年经济发展的确定性将会上升，随各项政策到位，疫情防控和投融资起效，相关行业就会处在逐步恢复的状态中。从上半年的情况看，工业企业当中，汽车制造业及装备制造业恢复明显。随疫情得到有效控制，接触性服务业包括餐饮行业也会有一些恢复，但是会有一个过程。”

监制｜王姗姗 张鸥

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记者｜庄胜春

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摄像｜刘硕 刘书哲 尚凌博

统筹｜纪方

(责编：白宇、赵欣悦)