新华社上海7月16日电（记者王默玲、陈云富）记者16日从上海环境能源交易所举办的“2022中国国际碳交易大会”上获悉，2021年7月16日正式上线运行的全国碳市场，运行一年来碳排放配额（CEA）累计成交量1.94亿吨，累计成交金额84.92亿元。

上海环境能源交易所7月16日发布的数据显示，2021年7月16日至2022年7月15日，全国碳市场共运行52周、242个交易日，累计参与交易的企业数量超过重点排放单位总数的一半以上。从成交量来看，全国碳市场自开市以来每个交易日均有成交，交易量随履约周期变化明显。成交价格一年来略有上升，一年前的首日开盘价为每吨48元，目前价格在每吨60元左右。

据了解，建设全国碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是推动实现碳达峰目标与碳中和愿景的重要政策工具。政府通过相应机制发放给企业碳排放配额，一旦企业的实际排放超过其拥有的配额，为了完成履约，企业就需要在碳交易市场购买其他市场主体的配额。

(责编：赵欣悦、白宇)