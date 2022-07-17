新华社成都7月16日电 国务委员王勇近日在四川调研检查安全生产和防汛减灾工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于安全生产和防汛减灾的一系列重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持以防为主、防抗救相结合，进一步拧紧扣牢责任链条，以时时放心不下的高度警觉和更严更细更实的工作举措，牢牢守住安全发展底线。

14日至15日，王勇先后来到四川广元、绵阳、成都等地，深入燃气、化工、环保等企业生产经营一线，现场督导检查安全生产工作。他指出，当前防风险、保安全、护稳定责任重大，必须始终坚持生命至上、安全第一，深入排查事故风险隐患，严惩各类违法违规行为，确保真查真改、严抓严管，推动安全生产检查整治走深走实。强化安全警示教育，持续加大安全投入，不断提升本质安全水平。扎实做好暑期汛期设备检修和安全防护，严防高温酷暑、极端降雨等引发安全事故，坚决遏制重特大事故发生。

王勇还到嘉陵江、涪江、岷江流域的水电站、城市防洪堤坝和水利工程指导安全度汛工作，实地查看山洪、泥石流、地震等灾害防御措施。他强调，要强化极限思维，立足应对多轮次、超常规暴雨洪水，科学调度水利工程，加强流域联防联控和城区联排联调，确保大小河流、水库和重要工程设施安全度汛。健全山洪地质灾害、城市内涝、地震等常态化防御机制，层层压实网格化包保责任，严防多灾并发、旱涝急转。提高临灾预警和应急救援能力，果断采取关停、转移措施，妥善做好受灾群众安置救助，全力保障人民生命财产安全和社会大局稳定。

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 02 版）

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