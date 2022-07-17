新华社西宁7月16日电 7月14日至15日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在西藏林芝、青海玉树调研。韩正强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，扎实推进重大工程建设和生态保护，不断推动高质量发展取得新成效。

韩正来到川藏铁路色季拉山隧道出口工点，结合展板了解工程建设总体情况，深入隧道施工掌子面实地考察施工情况，到尼洋河砂石加工场了解节能环保工艺。韩正表示，建设川藏铁路是贯彻落实新时代党的治藏方略的一项重大举措，对推动西部地区特别是川藏两省区经济社会发展，具有十分重要的意义。项目建设施工过程中，要坚持时间服从质量，确保工程质量和安全。要加强国产装备研发和应用，提高施工自动化、机械化水平，通过科技创新生产和运用更多节能环保建筑材料。韩正来到林芝市米林县，听取西藏清洁能源发展和雅鲁藏布江下游水电开发重大工程规划建设情况汇报。他指出，要统筹水资源合理开发利用和保护，建设国家清洁能源基地。重大工程建设要坚持科学论证，综合考虑地质情况、生态环境等多重因素，扎实做好项目前期工作。

韩正走进玉树州生态环境监测中心，听取青海省生态保护与建设总体情况和三江源国家公园建设情况汇报，通过远程视频监测系统察看三江源核心区生态保护实时画面，与基层干部、管护员进行视频交流，向基层管护人员表示慰问；前往三江源自然保护纪念碑所在地，实地察看通天河水域及周边生态环境，了解三江源生态保护和建设工作情况。韩正对三江源国家公园建设取得的成绩给予充分肯定，他强调，三江源保护惠及全国、惠及子孙，要把三江源保护作为青海生态文明建设的重中之重，守护好自然生态，保育好自然资源，保护好“中华水塔”。韩正来到青海隆宝（国家级）自然保护区，实地察看湿地和水域生态系统综合治理、生物多样性保护工作成效，并与管护站工作人员互动交流，了解日常工作开展情况。他强调，要积极推进湿地建设，加强生物多样性保护，减少人类活动干扰，促进人与自然和谐共生，不断筑牢国家生态安全屏障。

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)