记者 杨飒 胡晓军

原标题：【促就业·全社会在行动⑩】帮扶台账，就业保障

【促就业·全社会在行动⑩】

“同学你好，不好意思，你的条件不符合我们的招聘要求。”得到求职单位的回复，华东交通大学2018级土木工程专业应届毕业生祝亚鑫觉得很沮丧。和他一起投简历的同学都被录取了，唯独他落选。

求职单位人事部门主管向他解释，他的身体条件不太适合常年奔波劳累的施工单位。祝亚鑫只得接受这一事实。

“金九银十”被认为是毕业生找工作的黄金时段。“如果错过了秋招，机会就更少。”失落、不安、迷茫……祝亚鑫找到土木建筑学院辅导员周慕川，倾诉心声。

实际上，周慕川很早就注意到了祝亚鑫。大一刚进校，学院就通过建档立卡，详细了解了每位学生的情况。“他的身体情况比较特殊，在求职中可能会处于弱势，所以对他的情况我们一直都保持关注。”

2022年就业季到来之前，学院又在学校招生就业处统一部署下，对低收入家庭毕业生、少数民族毕业生、残疾人毕业生建立起翔实的就业帮扶台账和跟踪台账，及时跟踪掌握他们的就业意向、状况等动态信息。

帮扶台账里，除了个人信息，还有择业意向、推荐单位信息以及最终就业去向信息。“帮扶台账由学院报送，学校招生就业处负责收集整理、跟踪信息、动态更新。根据台账信息，学校为学生提供‘一对一’‘多对一’就业结对帮扶。”学校招生就业处处长王彤介绍。

“对建档立卡的学生，我们每周两到三次跟踪，定期了解他们的情况，跟学校招生就业处、学生专业课老师和学生家长携手合作，形成帮扶闭环和就业服务网络体系，及时解决他们的困难。”周慕川说。

祝亚鑫正是学院建档立卡的帮扶对象。在周慕川的引导下，祝亚鑫仔细分析自己所学专业的就业方向、自己的身体状况等因素，决定把求职方向聚焦于设计单位或大型企业里的设计岗位。

花了半个月时间调整状态后，祝亚鑫再次全身心投入到求职中。他没有选择海投，而是精准投递，“找真正适合自己的，一旦通过就不再更改就业意向”。

“学校招生就业处和学院都主动跟企业联系对接，把一些就业困难学生的情况如实告知，也希望这些企业能多给他们机会。”周慕川说。

接下来的求职过程里，淘汰、失败在所难免，但祝亚鑫每次都是迅速整理、重新出发。最终，他发现长江精工钢结构（集团）股份有限公司的结构设计师岗位和自己的专业匹配度很高。“在面试时，我充分展现了自己的专业水平和学习能力，公司也接纳我的身体条件，如愿以偿应聘成功。”祝亚鑫说。

在签署三方协议时，为稳妥起见，祝亚鑫联系了钢结构课程的授课老师黄宏，“和老师沟通交流就业单位、就业方向、就业前景等方面的信息后，更坚定了我签约的决心”。

得知祝亚鑫成功签约的消息，周慕川为他由衷感到高兴，在祝亚鑫的帮扶台账里，也添上了喜人的一笔。

“学校的帮助和老师们的鼓励，让我在求职就业之路上走得更稳健。感谢老师，感谢学校！”祝亚鑫说。

(责编：孙红丽、杨迪)