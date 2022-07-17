央企发展进一步提质增效
记者从16日召开的中央企业负责人研讨班上获悉，今年下半年，国务院国资委将坚持全年“两增一控三提高”目标任务不动摇，进一步做实做细中央企业提质增效工作，确保下半年经济运行在合理区间，在稳经济大盘中发挥顶梁柱、压舱石作用。
今年上半年，各中央企业坚决顶住经济下行压力，全力拓市开源、降本节支，各项措施靠前发力、加快落地，效益增长好于预期。1至6月中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%，发展质量进一步提高。
国务院国资委要求，中央企业要紧抓当前疫情平稳、需求回暖有利时机，加快推进复工达产达效。坚持“抓两头、促中间”，突出重点压实稳增长责任，加大对子企业的正向激励力度。强化形势研判，及时优化经营策略和产品结构，提升市场份额。紧盯价格需求变化，平衡好产销存、投融资，做实做细财务筹划。提升央企间协同合作水平，促进煤炭与火电、冶金与机械、商贸与航运等上下游业务高效对接，坚决杜绝同行业恶性竞争。
在服务能源资源粮食安全托底和保供稳价方面，国务院国资委提出，下半年将加强电力供应和电煤库存日常监测，统筹资源调度、释放先进产能，积极拓展重要能源、资源、粮食进口来源。各中央企业要深入实施全年投资计划，积极承担国家重大项目，加快推进规划项目落地、竣工项目投产。深入落实助力中小企业纾困解难27条举措，抓好降低用电用网成本、房租减免等重点任务，积极为中小企业供应商提供项目、资金等支持。
国务院国资委强调，中央企业要提高投资质量，聚焦实业主业，严禁过剩产能项目投资，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。按照加快建设世界一流企业要求，着力抓好管理提升，巩固上半年三项费用同比下降成果，加大全产业链、全价值链降本节支力度，更好实现有质量、有效率、有效益、有现金流的增长。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：牛奶大阪等15批次雪糕抽检不合格
- 人民网北京7月16日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，入夏以来，市场监管总局要求各地市场监管部门加强对雪糕等冷冻饮品的监管，进一步加大对雪糕生产经营企业的监督检查和雪糕产品的监督抽检力度。据初步统计，2022年上半年，各级市场监管部门共组织监督抽检3137批次雪糕产品，检验项目包括蛋白质、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单增李斯特菌等。…
相关新闻
- 评论
- 关注