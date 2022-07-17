本报记者 温源

原标题：央企发展进一步提质增效

记者从16日召开的中央企业负责人研讨班上获悉，今年下半年，国务院国资委将坚持全年“两增一控三提高”目标任务不动摇，进一步做实做细中央企业提质增效工作，确保下半年经济运行在合理区间，在稳经济大盘中发挥顶梁柱、压舱石作用。

今年上半年，各中央企业坚决顶住经济下行压力，全力拓市开源、降本节支，各项措施靠前发力、加快落地，效益增长好于预期。1至6月中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%，发展质量进一步提高。

国务院国资委要求，中央企业要紧抓当前疫情平稳、需求回暖有利时机，加快推进复工达产达效。坚持“抓两头、促中间”，突出重点压实稳增长责任，加大对子企业的正向激励力度。强化形势研判，及时优化经营策略和产品结构，提升市场份额。紧盯价格需求变化，平衡好产销存、投融资，做实做细财务筹划。提升央企间协同合作水平，促进煤炭与火电、冶金与机械、商贸与航运等上下游业务高效对接，坚决杜绝同行业恶性竞争。

在服务能源资源粮食安全托底和保供稳价方面，国务院国资委提出，下半年将加强电力供应和电煤库存日常监测，统筹资源调度、释放先进产能，积极拓展重要能源、资源、粮食进口来源。各中央企业要深入实施全年投资计划，积极承担国家重大项目，加快推进规划项目落地、竣工项目投产。深入落实助力中小企业纾困解难27条举措，抓好降低用电用网成本、房租减免等重点任务，积极为中小企业供应商提供项目、资金等支持。

国务院国资委强调，中央企业要提高投资质量，聚焦实业主业，严禁过剩产能项目投资，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。按照加快建设世界一流企业要求，着力抓好管理提升，巩固上半年三项费用同比下降成果，加大全产业链、全价值链降本节支力度，更好实现有质量、有效率、有效益、有现金流的增长。

(责编：孙红丽、杨迪)