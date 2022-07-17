记者 崔兴毅

原标题：近期高温天气为何范围广强度大

7月16日，入伏首日，游客在贵州省黔西市中建乡体验漂流，尽享清凉。新华社发

连日来，我国遭遇持续高温天气。根据国家气候中心的监测，今年6月，全球平均气温较常年偏高约0.4℃，为1979年以来最高。那么，近期出现持续高温的原因是什么？未来高温是否仍将持续？记者就此采访了国家气候中心相关专家。

6月13日以来，我国出现了今年首次区域性高温天气过程，范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日，高温事件已持续30天，覆盖国土面积达502.1万平方公里，影响人口超过9亿人。全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，其中河北灵寿（44.2℃）、藁城（44.1℃）、正定（44.0℃）和云南盐津（44.0℃）日最高气温为44℃以上。

受高温天气影响，6月13日以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网以及西北电网用电负荷均创历史新高。因温高雨少，浙江东部、河南西部、陕西南部、甘肃南部、四川北部等地土壤墒情偏差，部分地区旱情持续或发展。7月以来，浙江、江苏、四川等地多人确诊热射病，已有死亡病例。

进入21世纪以来，我国大范围持续高温事件典型年份有2003年、2013年、2017年等。总体看来，今年的高温事件开始时间早于上述3年，持续时间和历史极值站数目前还不及这3年，影响范围和单站最高气温虽也不及2017年，但已超过了2003年和2013年。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告指出，最近50年全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定加剧。全球变暖是北半球高温热浪事件频发的气候大背景，大气环流异常则是6月以来全球多地高温热浪频发的直接原因。

今年6月以来，在北半球副热带地区上空，西太平洋副热带高压带、大西洋高压带和伊朗高压均阶段性增强，由此形成大范围的环球暖高压带。在暖高压带的控制之下，盛行下沉气流有利于地面增温，加之在大范围高压带的作用下，空气较为干燥，不易形成云，也使得太阳辐射更容易到达地面，导致高温频发，且强度较强，进而造成北半球多地出现持续高温热浪事件。

具体到我国，目前正在持续的拉尼娜事件为今年6月以来南方高温的发生发展提供了重要的气候背景条件，尤其是7月中纬度暖高压带发展加强，导致出现大范围的高温天气。根据统计分析，在多数拉尼娜事件次年夏季，西太平洋副热带高压（简称副高）易偏北。今年6月下旬以来，副高北抬，特别是台风“暹芭”于7月上旬北上后，副高加强西伸，伊朗高压东伸，并与中纬度大陆高压相结合，在我国上空形成稳定的暖高压带，进而造成大范围的高温天气。此外，由于副高携带的水汽使得我国中东部地区湿度较大，使得体感温度更高。

根据中央气象台预报，17日至20日，四川盆地、江汉、江淮、江南西部和北部沿江、华南西北部等地将出现降雨过程，高温天气得以缓解，江南东南部、华南东部持续高温闷热天气。21日之后，南方地区高温将再次发展，范围扩大，福建、江西、浙江南部等地日最高气温可达39至41℃。

中央气象台首席预报员陈涛提示，长时间的高温对电力保障、公众生产生活和身体健康都会造成一定影响，大家应尽量避免在高温时段进行户外活动，高温下作业的人员应当缩短连续工作时间。大家在做好防暑措施的同时，还应注意防范因用电量过大以及电线、变压器等电力负载过大引发火灾等。

(责编：孙红丽、杨迪)