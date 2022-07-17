郭军 黄伟伟 沈永红

原标题：今年暑运广九客运段担当首趟深圳至石门县北临客顺利开行

今年暑运广九客运段担当首趟深圳至石门县北临客顺利开行 广九客运段 供图

“我从2016年就开始在广东深圳务工，前几天得知今天有深圳回石门县的列车，睡一晚上就可以到了，非常的方便、快捷，所以趁着假期带着老婆、孩子坐这趟车，回老家看望老人。”来自湖南石门县的陈大哥开心地说道。

7月15日19时46分，由广铁集团广九客运段东兰车队值乘的K6608次列车，从深圳站出发奔赴1000多公里外的湖南石门县北站，这是今年暑运广九客运段担当的首趟深圳开往石门县的临客列车。

据了解，从7月15日至22日，广九客运段每日增开深圳开往石门县北临客列车8对，为应对今年暑运期间客流量大，小孩多等情况，提前做好各项开行准备，组织骨干力量担当此次乘务工作。

列车运行途中，为严格落实常态化疫情防控措施，列车长沈永红走到车厢，开展车内疫情防控宣传，对乘车人员做到100%测温、健康码查验，对口罩丢失或破损的旅客免费提供一次性口罩，还为重点旅客提供打开水、送饭等服务，车厢里处处体现了列车工作人员热情的服务。

一位回常德老家的张女士，对着车长竖起了大拇指，说道：“这趟车设施好、服务好、防疫好，让我们感受特别暖心。”她身旁的小女孩还向车长做了一个“比心”的手势。

(责编：孙红丽、杨迪)