我国成功发射四维03/04卫星
2022年07月17日09:25 | 来源：新华网
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原标题：我国成功发射四维03/04卫星
新华社太原7月16日电（李国利、郝明鑫）7月16日6时57分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将四维03/04两颗卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这两颗卫星主要为国土调查、地理测绘、自然灾害监测、城市规划等领域，以及实景三维、城市安全、数字流域、金融农业等新兴市场提供商业遥感服务。
这次任务是长征系列运载火箭第427次飞行。
(责编：孙红丽、杨迪)
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