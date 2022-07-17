人民网北京7月17日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，由中国酒业协会主办的全国酿酒标准化技术委员会第三届啤酒分技术委员会换届成立大会在四川泸州召开。

中国酒业协会秘书长兼啤酒分会理事长何勇在大会中表示，标准服务于生产和产品，服务于生产体系，是一个具象且严谨的概念。随着当下市场发展，标准化工作与时俱进，标准表达作为酒类产品品质表达的重要表达方式之一，受到了空前的重视。“标准是底线，在推进啤酒行业标准工作时要注意解决分歧、坚持底线意识。”何勇进一步强调。

“标委会如今已走过了十年，这些年在标准体系上发生了很多变化，国家也对国家标准行业提出更高要求，这预示着整个标准正在发生新的变化。”中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理郭新光建议，要在新的形势发展过程中，将标准体系扩充至绿色制造、减排减碳这些领域，使标准体系更符合现代化发展。在产业质量、产品质量上，从标准角度提出更高要求，为行业高质量发展而服务，同时继续完善行业相关标准，为推动行业高质量发展贡献力量。

当前，我国啤酒行业呈现高端化发展趋势。从不久前多家头部啤酒企业公布的2021年年报中可以发现，除了创新、转型、协调发展之外，各企业都实现了从规模向结构的转变，消费结构不断升级，其中，高端化是头部酒企不约而同坚持的方向。据了解，自2021年以来，百威、青岛、华润雪花等多家头部啤酒企业推出售价千元左右的超高端啤酒，释放出品牌高端化信号。

大会表示，稳步推进的标准工作将更好发挥标准化在啤酒行业高端化转型中的基础性、引领性作用，更加有效推动啤酒行业综合竞争力稳步提升，为行业发展新格局、新动能提供强大助力。

据了解，全国酿酒标准化技术委员会啤酒分技术委员会（SAC/TC471/SC1）由国家标准化管理委员会批准成立，是啤酒行业领域内从事全国性标准化工作的技术工作组织，主要负责啤酒行业标准化的技术归口工作。

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