本报惠州电 （记者贺林平）5G防爆智能巡检机器人、5G作业AI监护、5G+AR远程协作……这一系列智能设施，日前在中海油惠州石化有限公司上线。该公司联合中国移动合作，通过数字技术与工业生产的结合应用，实现生产方式的更新迭代，在粤港澳大湾区建立起中国首个“双频5G+工业互联网”智能炼厂。

走近中海油惠州石化厂区，防爆智能巡检机器人游走在厂区装置中，在140个足球场大小的范围内活动，自动避障与智能爬坡，代替人工巡检；员工佩戴AR眼镜可实现与专家实景实时远程“会诊”；AI监护可实现静动态、不间断监护，自动识别有毒气体等异常情况并传输现场数据；智能防爆手持终端类似智能手机，巡检员用它贴到装置上的感应区，就可在“手机”上开展现场巡检、作业情况工作，实现全员协同生产管控。

相比传统4G通信技术信号盲区多、信号衰减快、信号遇到障碍物会中断的弊端，该厂区搭载的广东移动双频双制式融合5G专网将双频双制式融合5G专网和工业互联网结合，实现园区网络覆盖范围更广、携带内容更多、传输速度更快、数据稳定高速传输。项目投入使用后，基于5G+生产区域智能监控、5G+生产作业安全管控等融合应用，实现了生产数据自动采集率超过98%，工厂监控成本降低30%，生产事故发生率降低80%，极大提高了工作效率和决策准确性。

(责编：杨光宇、胡永秋)