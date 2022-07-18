人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“5G+工业互联网”智能炼厂落地广东

2022年07月18日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报惠州电　（记者贺林平）5G防爆智能巡检机器人、5G作业AI监护、5G+AR远程协作……这一系列智能设施，日前在中海油惠州石化有限公司上线。该公司联合中国移动合作，通过数字技术与工业生产的结合应用，实现生产方式的更新迭代，在粤港澳大湾区建立起中国首个“双频5G+工业互联网”智能炼厂。

　　走近中海油惠州石化厂区，防爆智能巡检机器人游走在厂区装置中，在140个足球场大小的范围内活动，自动避障与智能爬坡，代替人工巡检；员工佩戴AR眼镜可实现与专家实景实时远程“会诊”；AI监护可实现静动态、不间断监护，自动识别有毒气体等异常情况并传输现场数据；智能防爆手持终端类似智能手机，巡检员用它贴到装置上的感应区，就可在“手机”上开展现场巡检、作业情况工作，实现全员协同生产管控。

　　相比传统4G通信技术信号盲区多、信号衰减快、信号遇到障碍物会中断的弊端，该厂区搭载的广东移动双频双制式融合5G专网将双频双制式融合5G专网和工业互联网结合，实现园区网络覆盖范围更广、携带内容更多、传输速度更快、数据稳定高速传输。项目投入使用后，基于5G+生产区域智能监控、5G+生产作业安全管控等融合应用，实现了生产数据自动采集率超过98%，工厂监控成本降低30%，生产事故发生率降低80%，极大提高了工作效率和决策准确性。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
政策红利提振汽车消费 长安汽车销量实现新突破
　　汽车消费是稳增长、促消费的重点领域，扩大汽车消费是稳定宏观经济大盘的重要举措。 近期，国家出台了一系列促进汽车消费政策。…
“搬得出 稳得住 能致富”——三峡后续工作的“秭归经验”
　　“曾枝剡棘，圆果抟兮。青黄杂糅，文章烂兮。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部