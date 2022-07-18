赵 昊

“充值办卡可以赠送金额、享受折扣”……单用途预付卡如今成为一种常见的消费方式，集中出现在餐饮、美容美发、健身等行业。保护消费者权益、让单用途预付卡市场良性发展，应多措并举进行监管。

单用途预付卡由从事特定行业的企业，即从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业等行业的企业法人发卡，仅限于在企业或其集团或同一品牌的特许经营体系内使用，形式上包括实体卡和虚拟卡。这种消费形式能实现消费者和经营者的双赢：消费者享受折扣、获得实惠，经营者稳定客源、回笼资金。因此一经推出，便受到市场欢迎，在消费方式中占据的比重越来越大，既刺激了消费，又促进了经济社会发展。

伴随单用途预付卡市场的扩大，发卡主体逐渐占据强势地位，处于弱势的消费者的权益极易受到损害。2017年以来，在中国消费者协会发布的当年“十大消费维权舆情热点”中，预付卡消费纠纷多次上榜。一方面，商家声称拥有对商品和服务的最终解释权，一旦产生纠纷，消费者维权艰难。部分商家甚至玩起文字游戏，签订发卡协议时用一些模棱两可的词汇，设置“霸王条款”。另一方面，恶意“卷款跑路”现象频发。笔者在读大学期间，附近的理发店在暑假前大搞优惠活动，吸引不少学生办卡。但在暑假期间该店却关门停业、携款跑路，返校归来的学生联系不上商家。

“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。消费者一旦有了上当受骗的经历，很难再去掏钱办卡，对于其他诚信经营的商家而言是一种伤害。如果无视行业乱象发生，任由部分商家透支行业信誉，最终会出现“劣币驱逐良币”现象，影响单用途预付卡市场的可持续发展。因此整治单用途预付卡市场，势在必行。

《北京市单用途预付卡管理条例》已于今年6月1日起施行。此前，上海、江苏等地也出台了与预付卡相关的法规。《条例》规定建立预收资金存管制度，要求经营者在存管银行开设相应账户，并按有关规定存管预收资金。这将极大程度上避免经营者“卷款跑路”、购卡者蒙受损失的现象发生。

进一步为单用途预付卡市场套上“紧箍咒”，须在监管、立法两端发力。预付卡消费涉及多个管理部门，应明确责任主体、加强地区协同，在消费纠纷发生时，相关部门能协调合作，及时、快速处理纠纷，让购卡者不再维权无门，让不良商家不再有恃无恐。从事后介入转入事前介入，还应制定专门规制预付卡消费的法律法规，提高法律层级、增加管理效力、扩大适用范围，切实对不法经营者形成威慑。

织密法律的保护网，规范单用途预付卡市场，是缓解消费顾虑、刺激消费市场的有效手段。消费是最终需求，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。当下，促进单用途预付卡市场有序发展，将有利于促进消费恢复发展，让消费释放更大潜力。

(责编：杨光宇、胡永秋)