本报北京7月17日电 （记者王俊岭）中国银保监会近日印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理 提升金融服务质效的通知》（以下简称《通知》），针对商业银行在相关业务开展中风控管理不到位等问题，进一步细化明确了商业银行贷款管理和自主风控要求。

中国银保监会有关部门负责人介绍，截至2021年末，银行业金融机构互联网贷款余额5.75万亿元，同比增长21.8%。其中，用于生产经营的个人互联网贷款和企业流动资金互联网贷款同比分别增长68.1%、46.3%。“然而，商业银行仍存在履行贷款主体责任不到位，授信审批、贷款发放、资金监测等核心风控环节过度依赖合作机构等问题，与监管要求尚有一定差距，不利于业务持续发展。《通知》，进一步细化明确商业银行贷款管理和自主风控要求，推动商业银行和合作机构规范开展业务合作，促进互联网贷款业务高质量发展。”该负责人说。

《通知》对商业银行提出如下要求：一是履行贷款管理主体责任，提高互联网贷款风险管控能力，防范贷款管理“空心化”。二是完整准确获取身份验证、贷前调查、风险评估和贷后管理所需要的信息数据，并采取有效措施核实其真实性。三是主动加强贷款资金管理，有效监测资金用途，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、挪用。四是分类别签订合作协议并明确各方权责，不得在贷款出资协议中混同其他服务约定。对存在违规行为的合作机构，限制或者拒绝合作。五是切实保障消费者合法权益，充分披露各类信息，严禁不当催收等行为。此外，《通知》还要求加强对合作机构营销宣传行为的合规管理。

中国银保监会表示，《通知》的发布实施，有利于进一步完善商业银行互联网贷款监管制度，规范业务合作行为，促进平台经济规范健康发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)