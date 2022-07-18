人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国银保监会：

进一步规范商业银行互联网贷款业务

2022年07月18日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京7月17日电　（记者王俊岭）中国银保监会近日印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理 提升金融服务质效的通知》（以下简称《通知》），针对商业银行在相关业务开展中风控管理不到位等问题，进一步细化明确了商业银行贷款管理和自主风控要求。

　　中国银保监会有关部门负责人介绍，截至2021年末，银行业金融机构互联网贷款余额5.75万亿元，同比增长21.8%。其中，用于生产经营的个人互联网贷款和企业流动资金互联网贷款同比分别增长68.1%、46.3%。“然而，商业银行仍存在履行贷款主体责任不到位，授信审批、贷款发放、资金监测等核心风控环节过度依赖合作机构等问题，与监管要求尚有一定差距，不利于业务持续发展。《通知》，进一步细化明确商业银行贷款管理和自主风控要求，推动商业银行和合作机构规范开展业务合作，促进互联网贷款业务高质量发展。”该负责人说。

　　《通知》对商业银行提出如下要求：一是履行贷款管理主体责任，提高互联网贷款风险管控能力，防范贷款管理“空心化”。二是完整准确获取身份验证、贷前调查、风险评估和贷后管理所需要的信息数据，并采取有效措施核实其真实性。三是主动加强贷款资金管理，有效监测资金用途，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、挪用。四是分类别签订合作协议并明确各方权责，不得在贷款出资协议中混同其他服务约定。对存在违规行为的合作机构，限制或者拒绝合作。五是切实保障消费者合法权益，充分披露各类信息，严禁不当催收等行为。此外，《通知》还要求加强对合作机构营销宣传行为的合规管理。

　　中国银保监会表示，《通知》的发布实施，有利于进一步完善商业银行互联网贷款监管制度，规范业务合作行为，促进平台经济规范健康发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
政策红利提振汽车消费 长安汽车销量实现新突破
　　汽车消费是稳增长、促消费的重点领域，扩大汽车消费是稳定宏观经济大盘的重要举措。 近期，国家出台了一系列促进汽车消费政策。…
“搬得出 稳得住 能致富”——三峡后续工作的“秭归经验”
　　“曾枝剡棘，圆果抟兮。青黄杂糅，文章烂兮。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部