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国家电投海阳核电二期工程开工

2022年07月18日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月17日电　（记者徐佩玉）国家电投海阳核电二期工程暨900MW远距离跨区域核能供热工程近日正式开工。

　　海阳核电二期工程是山东省“十四五”首个开工的核电项目，对改善区域能源结构、保障能源安全，推进山东省核能高质量发展具有重要意义。该工程建设2台额定容量为125.3万千瓦的机组，计划于2027年全面投运。建成投运后，海阳核电基地将有4台机组运行，年发电量约为400亿千瓦时，能够满足约5100万人的生活用电需求，每年可节约原煤消耗约1710万吨，减排二氧化碳约3200万吨、二氧化硫约10.4万吨、氮氧化物约9万吨。

　　900MW远距离跨区域核能供热工程是世界最大的单台机组抽汽供热工程，采用具有完全自主知识产权的核能零碳供热技术——“暖核一号”，是我国核能综合利用的重大创新成果。该工程计划于2023年投运，依托海阳核电在运核电机组实施，将新建约120公里的长距离输热骨干管网，建成后将实现跨区域核能供热，供热区域可达青岛、威海地区，可满足约100万人口的取暖需求，同时可替代原煤消耗90万吨，减排二氧化碳165万吨。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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