本报记者 刘 毅

习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调：“地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人，各相关部门要履行好生态环境保护职责，使各部门守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。”

开展中央生态环境保护督察，是党中央、国务院推进生态文明建设的一项重大制度安排和重大改革举措。中央生态环境保护督察抓住地方党政机关这个第一责任人，以前所未有的“督政”力度，层层传导责任和压力，让生态环境保护“党政同责、一岗双责”落在实处。

督察整改是督察的“后半篇文章”，通过督察发现问题只是手段，通过整改解决问题才是目的。被督察对象以督察整改为契机，压实责任，分类施策，建立长效机制，从根本上解决问题，形成了督察组与被督察对象同频共振、相向而行的良好效果，共同推动生态文明建设不断取得新成效。

转变观念，增强意识，着力推动高质量发展

绿树成荫的生态隔离带变成别墅密布的“水泥森林”，90%以上区域被开发为房地产项目……云南省滇池南岸的长腰山一度变成了“水泥山”，被中央生态环境保护督察组通报。

昆明市委、市政府召开专题会议，强调全市上下要转变工作思路，推动滇池保护治理由单纯治水向山水林田湖草沙综合治理转变，切实增强滇池保护治理的科学性、系统性和有效性。

云南省委、省政府现场督办，昆明市、晋宁区按照“一停二拆三修复”的整改要求，坚持“一个问题、一个方案、一名责任人、一抓到底”。累计拆除214栋542套建（构）筑物，复原复绿面积达2205.8亩，种植植被43万多株。预计今年底前将初步建成乔灌草花藤组成的植物群落，到2025年长腰山生态涵养功能将基本恢复。

理念决定方向，思想决定行动。

“造成生态环境问题的原因可能各有不同，但‘病根’大体是相同的，就是对绿色发展理念认识不够、重视不够、贯彻不够。”中央生态环境保护督察办公室有关负责人表示，通过中央生态环境保护督察，各地各部门更加深刻认识到做好生态环境保护工作的重要性，进一步把思想和行动统一到习近平生态文明思想上来，内化于心、外化于行，扛起督察整改的政治责任，推动一系列问题得到解决。

白鹭翩飞，百花烂漫，人们悠闲自在地徜徉其间，展现出一幅人与自然和谐共生的诗意画卷。这里是位于天津市“津城”与“滨城”之间的绿色生态屏障，总面积达736平方公里。在“寸土寸金”的黄金发展廊道上，拿出相当于中心城区面积约两倍的土地推进生态建设，这是天津市委、市政府针对中央生态环境保护督察指出的问题进行坚决整改的举措之一。

2017年，中央生态环境保护督察向天津市反馈意见，在肯定成绩的同时，提出天津存在“忽略生态环保”的问题。天津市第十一次党代会从京津冀协同发展的大环境、大生态、大系统着眼，作出建设绿色生态屏障的部署。

2018年至2020年，绿色生态屏障内共实施116个污染治理工程。2021年，绿色生态屏障PM2.5年均浓度从2017年的62微克/立方米，下降到38.3微克/立方米；区域内8条主要河流国考断面全部消除劣Ⅴ类水质，市域内地表水劣Ⅴ类水体比例从2017年的100%下降到16.7%。

如今，绿色生态屏障以质朴、野趣的自然风貌，绿色、高端的发展模式，成为天津生态建设的新高地、产业升级的样板区。

通过中央生态环境保护督察，无论是地方党委政府还是当地企业、广大群众，保护环境的责任意识和主体意识都有了很大提升，许多过去不敢想、不敢做、做不了的事情，都在短时间内取得重大突破。

立行立改，狠抓落实，用实际行动让群众感受到生态环境改善

上午督察组刚查出问题，下午当地就召开了整改部署会；第一天案例被通报，第二天当地就成立了整改工作领导小组……即知即改、立行立改，督察组与被督察对象一起，通过雷厉风行的行动、立竿见影的效果，回应关切，取信于民。

“水体污染触目惊心”“垃圾遍地令人震惊”“整改任务严重滞后”……2018年6月，中央生态环境保护督察组对广东省练江污染整改情况开展“回头看”后，发出通报。

上世纪90年代以来，练江逐渐沦为广东省污染最严重的河流之一。严肃通报使得汕头市的领导班子警醒，时任汕头市市长住到污染最严重的地区之一谷饶溪“督战”，四套班子成员带头驻点居住、现场办公，督促各项整治任务落实。

各方拧成一股绳，誓将黑水变清流。历时3年，一场上下联动、全民参与的练江整治大会战，彻底改变了练江面貌。

流水潺潺，波光粼粼，全无异味，曾经黑臭20多年的练江，实现从“墨汁河”到“生态河”的华丽转变。治水治出“一江两岸”新生活，当地村民说：“真的变了，都认不出了。”“现在村里比城里住得还舒服！”

在中央生态环境保护督察“出招”“亮剑”后，许多地方迅速有效整改，变得越来越美甚至让人“认不出”了。

“在我的记忆里，皂河曾是一条污水河。现在皂河水变清，长安中央公园依河而建，对我的孩子而言，关于皂河的记忆将从生态河开始。”陕西省西安市长安区市民何菲开心地说。

此前，皂河曾是长安区老城区排放雨污水的主要通道，污染极其严重，“黑臭脏”现象突出，周围群众反映强烈。当地一度在河上铺水泥板掩盖黑臭水体，被督察组批为“假装整改”。

中央生态环境保护督察指出这一问题后，陕西省主要负责人当即做出批示，西安市召开专题会议研究部署整改工作，组成联合工作组，查看有关黑臭水体整治情况。当地党委政府直面顽疾，下定决心整治皂河。

如今，皂河的生态环境治理得到市民的认可。长安区连续3年对皂河黑臭水体整治进行群众满意度测评，满意率均在90%以上。

标本兼治，长效整改，推动生态文明建设行稳致远

中央生态环境保护督察不是“一阵风”。“动真格”“硬碰硬”的制度刚性使一些地方政府和企业认识到，拖延整改、虚假整改、敷衍整改根本行不通，以往“上有政策，下有对策”“打擦边球”“生米做成熟饭”等老办法不再有用。

越来越多的地方以整改为契机，重“彻底”、重“长远”，建立长效整改机制、长效协作机制、长效督办机制，做到整改一个问题、化解一类风险、完善一项制度、堵塞一批漏洞。

广西壮族自治区桂林市漓江风景区，人称“百里画廊”。然而，中央生态环境保护督察曾发现，在如画山水中居然有18家采石场和1家砖厂。

当地迅速行动，整治采石场和砖厂，修复生态环境，保证漓江长治久清。以中央生态环境保护督察为契机，桂林市大力推进漓江“治乱、治水、治山、治本”，构建“市、县、乡、村”四级网格漓江管理机构和综合执法体系；推进漓江干流、漓江城区段支流“四乱一脏”治理；将每年4月25日定为“漓江保护日”，营造保护漓江人人有责、爱护环境从我做起的良好社会氛围。

久久为功，持续发力。漓江干流水质常年保持国家Ⅱ类标准，2021年漓江入选国家首批美丽河湖案例，“桂林山水甲天下”的金字招牌越擦越亮。

不查清不放过，不到位不收兵。中央生态环境保护督察多措并举，全力以赴从根本上保证问题整改到位，无死角、不反弹。

山东省日照市莒县中联水泥有限公司是中国建材全资子公司，拥有自备小型矿山8处，曾因分布散乱、规范开采监管不到位，被中央生态环境保护督察列为重点整改事项。

“一步到位”“一改到底”，莒县中联水泥有限公司进行彻底整改。将8处小型矿区整合为两处大型矿区，制订修订了矿山生态环境保护管理制度等20余项规章制度，全面开展以促进矿山管理转型升级为目标的“绿色矿山”创建，为矿区长期科学规范开采奠定坚实基础。

2021年，两处矿区同时通过山东省级“绿色矿山”验收。目前，莒县中联水泥有限公司已启动“绿色工厂”创建工作，着力建成花园式工厂。

一把尺子量到底，一个原则管到位。中央生态环境保护督察层层拧紧责任螺丝钉，打通狠抓落实的“最后一公里”，让生态环境保护的责任在最短时间内得以传递、确认并且压实。

中办、国办今年印发《中央生态环境保护督察整改工作办法》，进一步推进督察整改工作的规范化、制度化，完善督察整改工作长效机制，形成发现问题、解决问题的督察整改管理闭环。

坚持问题导向和目标导向相统一，坚持当前与长远相结合。中央生态环境保护督察促进地方各级党委政府以及企业、公众一起行动，勠力同心，坚定不移推进生态文明建设，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)