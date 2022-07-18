葛孟超

在有效激发居民消费潜力、畅通宏观政策传导渠道、促进普惠金融发展等方面，数字人民币可以发挥积极作用

广东深圳发放3000万元数字人民币红包，市民可在1.5万余家线下商户和美团平台消费场景中使用；浙江金华成功开办数字人民币缴退税业务，方便纳税人线上办税；四川彭州宝山村成为省内首家被授予“数字人民币助力乡村振兴示范村”的行政村……今年以来，数字人民币试点范围继续扩大、场景日益丰富，受到消费者的欢迎。这些实践表明，在有效激发居民消费潜力、畅通宏观政策传导渠道、促进普惠金融发展等方面，数字人民币可以发挥积极作用。

数字人民币有助于消费市场加速回暖。数字人民币的技术特性尤其是智能合约技术的运用，有利于精准促进消费。与传统移动支付工具单一的支付功能不同，数字人民币可以实现定时定向支付，能更加高效地与财税政策配合，提高居民消费意愿，帮扶服务业等行业走出困境。今年1月下旬至3月初，陕西西安市面向社会公众发放了加载民生领域智能合约的数字人民币红包补贴，此次活动发放券包超过2000万元，累计带动消费2.21亿元。目前，各地纷纷推出数字人民币红包，应用场景更加丰富，未来有望在扩内需、稳增长方面大显身手。

数字人民币有利于畅通宏观政策传导渠道，让政策红利“精准直达”困难群众和市场主体。无论是近年来的财政资金直达机制，还是直达实体经济的货币政策工具，都是为了提高政策落地时效和资金使用效益。目前不少地方用数字人民币发放各类财政补贴，如人才补贴、稳岗补贴、政策奖补资金等，也用来发放多种类型的贷款。以数字人民币形式发放补贴或贷款，具有直达市场主体、到账速度快、可穿透式监管等特点，这为宏观政策精准落地提供了新渠道。

数字人民币有利于促进普惠金融更好发展。作为人民银行为国内零售支付市场提供的公共产品，数字人民币发行目的就是推动普惠金融的发展。一方面，数字人民币钱包的设计，可以方便偏远地区群众在不持有银行账户的情况下开立数字人民币钱包，有利于扩大金融服务的覆盖面。另一方面，数字人民币“支付即结算”、免支付费用等特点，也有利于企业和相关方在享受支付便利的同时，提高资金周转效率，降低支付成本。此外，数字人民币不仅有“电子钱包”，还有许许多多的“硬钱包”，依托IC卡、可穿戴设备、物联网设备为用户提供服务，满足用户多主体、多层次、多类别、多形态的差异化需求。

数字人民币发展重在服务实体经济和民生领域。数据显示，截至去年末，数字人民币的试点场景超过800万个。目前，数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批可复制可推广的应用模式，参与试点的用户、商户以及交易规模稳步增长。

下一步，应继续稳妥推进数字人民币试点，进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用，把数字人民币的创新试点落到服务实体经济和百姓生活上，让更多企业和群众感受到数字人民币的便利。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)