本报记者 王 观

“订单多了起来，原材料热轧圆钢的库存却亮了红灯。”前段时间，江西苏强格液压有限公司采购负责人任海峰愁眉不展。

前些天，任海峰终于等来了好消息：“产业链供应链是企业的‘生命线’，多亏了税务部门帮我们牵线搭桥，解决了实际问题。”

“通过全国纳税人供应链查询系统，搜索热轧圆钢的商品编码，利用税收大数据为企业精准查询潜在供应商。”国家税务总局宜春市税务局相关负责人告诉记者，他们通过云平台精准匹配了钢材生产企业湖南华菱湘潭钢铁有限公司，帮助这两家企业实现了产销对接，解决了苏强格公司的原材料紧张难题。

在税务部门帮助下，两家企业达成了长期购销协议，目前已完成1051万元交易额。“原材料供应跟上了，企业产能也提上来了。最近我们又向华菱钢铁采购了1035吨钢材。”任海峰说，公司近期接了几个大单，正开足马力抓生产。

产业链供应链畅通稳定对保障经济平稳健康发展具有重要意义。今年以来，国家税务总局组织各地税务机关充分运用税收数据，筛选出原材料短缺或产品销路不畅的企业名单，逐户了解其面临的购销困难和实际需求，并运用全国纳税人供应链查询系统，为有购销需求的企业寻找潜在供应商或采购商，帮助企业对接供需。

数据显示，今年5月以来，全国税务机关累计搜集原材料短缺企业信息5313户，匹配供应商23410户，帮助2214户企业实现购销金额67.38亿元。

各地税务部门在充分运用全国纳税人供应链查询功能的同时，也积极筛选重点企业，组织专人与企业逐户对接，通过线上或实地走访等形式了解企业在生产经营中面临的困难和需求，做到精准施策。

在江西，各级税务机关成立由数据风险、纳税服务部门牵头，征管科技、税源管理等部门参与的专项工作组，支持企业复工复产；在重庆市永川区，税务部门专门成立了困难企业产销对接工作组，每个税务所都设置了专项工作联络员，建立困难企业台账；在贵州，当地税务部门建立生产企业供需问题解决机制，组建需求问询服务队、专项工作组等，结合退税减税降费政策落实宣传工作，深入企业走访。

国家税务总局相关负责人表示，下一步，税务部门还将进一步发挥税收大数据作用，持续优化全国纳税人供应链查询功能，强化对各地税务部门的指导，做细做实税企对接，努力促成更多实际成交项目，帮助企业加快复工复产，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)