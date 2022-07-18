原标题：中科院举行2021年新当选院士颁证仪式暨座谈会

7月14日，2021年新当选中国科学院院士颁证仪式暨座谈会在北京举行。中科院院长、党组书记，学部主席团执行主席侯建国出席颁证仪式并讲话。中科院副院长、学部主席团执行委员会秘书长高鸿钧主持活动。

侯建国为各位新当选院士颁发了院士证书，新当选院士现场签署了承诺书，郑重承诺将正确行使院士权利，履行院士义务，珍惜院士荣誉，发挥明德楷模作用，致力于促进科学技术发展，推动科学技术队伍建设，发扬优良学风，普及科学知识，为学部发挥国家科学思想库作用作出贡献。

侯建国在讲话中首先传达学习了习近平总书记关于科技创新的重要指示精神，代表中科院党组和学部主席团向各位新当选院士表示祝贺。他回顾了院士群体在党的百年科技奋斗历程中发挥的重要作用和作出的重要贡献，要求新当选院士传承和发扬老一辈院士们的宝贵精神，准确把握世界格局新变化和国家发展新阶段，紧紧围绕科技创新新方向和科技攻关新任务，主动承担院士群体新职责和战略科技人才新使命，进一步增强实现高水平科技自立自强和建设科技强国的责任感和紧迫感。

侯建国强调，新当选院士要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，切实“做胸怀祖国、服务人民的表率，追求真理、勇攀高峰的表率，坚守学术道德、严谨治学的表率，甘为人梯、奖掖后学的表率”。一是保持深厚的家国情怀和强烈的社会责任感，围绕国家经济社会发展的瓶颈制约和重大挑战，产出更多原创性成果；围绕党中央重大关切和国家发展战略问题，开展更多前瞻性、战略性咨询研究，提出更多专业性、针对性意见和建议。二是继续在学术事业上深耕不辍，带领科研攻关团队凝心聚力、潜心致研、攻坚克难，不断取得新的更大成就，努力提升我国在全球科学界的影响力和话语权。三是坚守院士称号学术性、荣誉性的本质，带头涵养风清气正的科研环境，带头培育严谨求是的科学文化。四是在创新人才培养中发挥识才、育才、用才的导师作用，为青年人才施展才干提供更多机会和更大舞台，积极为提升全民科学素养、厚植科技人才培养沃土贡献力量。他号召全体院士带头肩负起建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强的时代责任，不辜负党、国家和人民的期望，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

在颁证仪式上，刘仓理、王梅祥、杨正林、底青云、丁赤飚、范瑞祥6位新当选院士代表表示，要以老一辈院士们为榜样和楷模，弘扬和践行科学家精神，兢兢业业、努力拼搏、严谨治学、甘为人梯，不辜负党和人民的期待，为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国发挥应有的作用。

在座谈会上，中科院学部工作局负责人介绍了中科院和学部的历史，饶子和、胡海岩、龚旗煌、尹浩4位院士介绍了学部4个专门委员会工作情况，孙昌璞、李衍达、匡廷云3位院士作了“弘扬科学家精神”主题发言。与会新当选院士围绕大力弘扬科学家精神、珍惜院士荣誉、履行院士义务进行了热烈讨论，一致表示将继续秉持追求真理、献身科学的初心，自觉践行“四个表率”的要求，勇挑时代重担，勇做创新先锋，切实担负起新时代赋予中科院院士的历史责任。

中科院副院长、党组成员张涛，党组成员、秘书长汪克强参加颁证仪式。中科院各专业学部常务委员会、专门委员会负责人和特邀院士出席活动。

中国科学院学部成立于1955年，是国家在科学技术方面的最高咨询机构，为国家科学技术发展作出了重要贡献。中国科学院院士是国家设立的科学技术方面的最高学术称号，为终身荣誉。此次新当选院士的加入，为院士群体增添了新的重要力量。（记者陈欢欢）

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