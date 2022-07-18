原标题：能耗双控转向“碳双控” 电力行业加快清洁低碳转型

入夏以来，我国部分省份持续高温酷热，同时叠加各地加快复工复产复市，电力需求快速攀升。据国家发展改革委数据，7月13日，全国调度发电量达到278.54亿千瓦时，最高调度负荷达到12.22亿千瓦，均创下历史新高。

面对“来势汹汹”的用电需求，今年迎峰度夏电力供应有保障吗？下半年，我国电力行业如何在确保供应安全的前提下，实现更高质量发展？

迎峰度夏电力有保障

“在燃料得到充足保障、来水形势较好的情况下，我国的电力供应能力总体可以满足电力消费需求。”中国电力企业联合会(简称“中电联”)数据与统计中心副主任蒋德斌说。

据中电联统计，截至今年5月底，全国全口径发电装机为24.2亿千瓦，其中，非化石能源发电装机11.6亿千瓦，占比47.9%，煤电装机11.1亿千瓦，占比45.8%。

“从电力供应要素看，电力企业平稳发电是有支撑的。”蒋德斌表示，目前主要发电企业按照党中央、国务院“决不允许出现拉闸限电”的要求，全力采购电煤，目前电厂存煤处在相对高位。

在煤炭生产端，今年以来，各产煤省份在确保安全清洁高效利用的前提下，积极挖掘增产潜力，先进产能得到有效释放。据统计，今年前5个月，全国煤炭产量为18.1亿吨，同比增长10.4%。天然气产量为924亿立方米，同比增长5.8%。进入6月份以来，全国煤炭产量继续保持较高水平。

与此同时，有关部门加快推进可再生能源发展，优化电网调度，多发水电，减少电煤消耗，保持核电安全满发，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。

气象部门预测分析，今年夏季全国来水形势总体较好，有利于水电生产。今年前5个月，全国水电发电量同比增长22.4%，远高于近12年7.6%的平均增速。此外，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利，第一批项目目前已开工超过9500万千瓦，再加上部分支撑性电源和输电线路等度夏重点工程陆续投产，为迎峰度夏期间的电力电量平衡提供了坚强支撑。

“目前，全国电力供需总体平衡，未出现有序用电和拉闸限电情况。”中电联秘书长郝英杰说，尽管近期企业加快复工复产并叠加高温天气，拉动河北、山东、陕西等地用电负荷创历史新高，但电力企业均按国家部署和要求，提前做好了充足准备，全力保障国民经济生产和生活对电力的需求。

不过，国内外疫情波动、宏观经济运行、燃料供应情况以及气温降水等因素交织叠加，给包括电力在内的能源供需形势预判带来了不确定性。对此，国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿表示，下一步，将持续加强能源产供储销体系建设，紧扣保供稳价目标，抓好政策措施落实落地，做好能源保供各项工作，确保迎峰度夏能源供应安全稳定，确保民生和经济社会发展用能需求。

下半年用电量将较快增长

“由于当前电力仍不能大规模储存，发电与用电要保持实时平衡，因此全口径发电量增长与用电量增长基本一致。我们对下半年用电量增长的预测总体判断是，下半年增速比上半年有较大幅度上升。”蒋德斌说。

专家表示，随着下半年疫情防控形势趋好、对经济社会影响进一步减弱，国家各项稳增长政策措施效果将逐步显现，考虑到去年同期低基数效应，下半年用电增幅将有较大幅度提高。

据中电联测算，下半年全社会用电量同比增长有望在7.0%左右，比上半年增速提高4个百分点左右。考虑到当前我国中东部气温较常年偏高，以及下半年宏观经济加快恢复，预计最终用电量增速可能还会高于上述预测数值。

“除电力需求将持续增长外，下半年我国电力行业还将呈现能源结构调整步伐加快、能源生产环节持续降碳提效、电网资源优化配置能力持续提升、电力市场交易规模显著增长等特点。”中电联规划发展部副主任张琳说。

一方面，按照国家提出的“构建以新能源为主体的新型电力系统”要求，下半年我国新能源发电将继续保持快速增长。据预计，到今年年底，全国发电装机容量达到26亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重首次上升至50%左右。电力生产总体呈现出发电生产能力进一步提升、发电装机结构进一步绿色低碳的特征。

另一方面，根据《全国煤电机组改造升级实施方案》，“十四五”时期，煤电节能降碳改造规模不低于3.5亿千瓦、供热改造规模力争达到5000万千瓦、灵活性改造完成2亿千瓦，这意味着可以节约煤炭消费5000万吨以上，提升新能源消纳能力5000万千瓦以上。

今年1月份，国家发展改革委印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。半年来，全国统一电力市场建设稳步推进，目前省间、省内中长期电力交易机制已基本建立并实现常态化运行，省间、省内现货试点市场建设取得积极进展。

“未来，我国电力市场在促进能源转型、保障电力安全供应、优化资源配置、促进新能源消纳等方面，将发挥更加积极的作用。”张琳说。

能耗双控转向“碳双控”

今年以来，有关部门陆续发布《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等一系列政策文件，助力电力行业转型发展。

“国家提出，创造条件尽早实现能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。对电力行业来说，就是要把节能、提效与降碳密切结合在一起，逐步将节能政策导向过渡到以降碳政策为统领的导向上来。”中电联规划发展部主任潘荔说。

潘荔表示，“双碳”目标下，电力行业要加快清洁低碳转型。要统筹平衡好安全、低碳、转型成本三者的关系，加强创新引领，发挥好碳市场等市场机制的低成本减排作用。电力行业是碳排放控制的重点行业之一，既要承担自身的减排责任，也要服务全社会清洁低碳转型发展。

2021年7月16日，全国碳市场正式启动上线交易。一年来，全国碳市场运行整体平稳，碳排放配额累计成交量约1.94亿吨，累计成交额达84.9亿元。从实际效果看，伴随着全国碳市场常态化运行，我国国家核证自愿减排量抵消机制已发挥作用，部分控排企业利用国家核证自愿减排量进行了配额抵消。按履约量计，全国碳市场第一个履约周期履约完成率达99.5%，顺利收官。

“履约机制进一步推动了能源结构转型。”潘荔表示，通过设置碳排放配额分配，加快完善碳市场交易机制，将有效推动火电布局调整和结构优化，推进存量煤电节能改造、供热改造，降低碳排放强度，这也是下半年乃至整个“十四五”期间，电力行业实现高质量发展的有效路径。

顾 阳

(责编：赵竹青、陈键)