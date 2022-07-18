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新方法让鸡蛋产生新冠病毒抗体

2022年07月18日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：新方法让鸡蛋产生新冠病毒抗体

　　据物理学家组织网13日报道，美国研究人员利用一种新方法，让母鸡下的蛋产生了针对新冠病毒刺突蛋白的抗体。研究表明，从鸡蛋中提取出来的抗体有望用于治疗新冠肺炎，或作为容易接触该病毒人群的预防措施。相关研究发表于最新一期《病毒》杂志。

　　该研究负责人、加州大学戴维斯兽医学院人口健康与生殖系家禽医学教授罗德里戈·加拉多表示：“该系统的优点在于，可以在鸟类中产生大量抗体。在母鸡中生产这些抗体的成本较低，而且，通过使用更新的抗原对母鸡进行超免疫，可以非常快速地更新抗体，从而应对新冠病毒变异毒株。”

　　鸟类能产生一种名为IgY的抗体，类似人类和其他哺乳动物体内的IgG。当注射到人体内时，IgY不会引起过敏而是引发免疫反应。IgY出现在鸟类的血清和蛋中。加拉多说，一只母鸡一年下300个蛋，我们可以得到很多IgY。

　　加拉多及其同事用两剂基于新冠病毒刺突蛋白或受体结合域的3种不同疫苗让母鸡免疫，在最后一次免疫3周和6周后，测量了母鸡血液样本和蛋黄中的抗体。来自乔治梅森大学国家生物防御和传染病中心的科学家们则测试了提纯后的抗体阻断冠状病毒感染人类细胞的能力。

　　结果表明，免疫鸡下的蛋和血清都含有能识别新冠病毒的抗体。加拉多解释说，来自血清的抗体在中和病毒方面更有效，可能是因为总的来说血液中的抗体更多。

　　加拉多正与来自斯坦福大学和悉尼科技大学的科学家合作，开发基于鸡蛋的抗体技术。该团队希望将这些抗体用于预防性治疗，如喷雾剂，供容易接触到新冠病毒的高危人群使用。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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