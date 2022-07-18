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银保监会：支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作

2022年07月18日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：银保监会：支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作

　　近日，江西景德镇某楼盘业主因项目延期交付发布停止还贷声明，引发舆论关注。中国银保监会有关部门负责人17日接受媒体采访时表示，银保监会对此高度重视，加强与住建部、中国人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

　　该负责人表示，一是在地方党委政府领导下，银行保险机构应积极参与相关工作机制，配合压实企业、股东等相关各方责任，银行要积极履行自己的职责，既要遵循市场化、法治化原则，又要主动承担社会责任，千方百计推动“保交楼”。

　　二是指导银行在地方党委政府“保交楼”工作安排的总体框架下，坚持摸清情况、实事求是、科学分类、精准施策，主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，协助推进项目快复工、早复工、早交付。

　　三是做好客户服务工作，加强与客户沟通，个性化地满足居民客户的不同需求，信守合同，践行承诺，依法保障金融消费者合法权益。

　　四是有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，以新市民和城镇年轻人为重点，更好满足刚需和改善型客户住房需求，努力保持房地产市场运行平稳有序。

　　负责人称，处理好当前面临的问题，也是实现房地产模式新旧转换的重要契机。我们相信，在党委政府指导下，在相关各方共同努力下，这些困难和问题都能得到合理解决。(记者 王恩博)

(责编：赵竹青、陈键)

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