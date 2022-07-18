据国家开发银行官网消息，今年以来，开发银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥开发性金融功能作用，不断加强对长江大保护及绿色发展领域的支持，上半年发放贷款2561亿元，同比增长14%，为长江经济带城镇和乡村环境保护与生态修复、工业污染治理、岸线环境保护与生态修复、综合交通体系建设、农村基础设施建设等重点领域提供了有力支持。

据测算，开发银行上半年通过贷款新支持的长江生态保护和修复领域项目建成后，将新增污水垃圾处理能力137万吨/天，河道治理与疏浚730公里，治理河湖湿地5万亩，关闭或搬迁污染企业26家，新建储备林146万亩，产生良好的生态效益和社会效益。

上半年，开发银行出台进一步提升服务国家区域战略质效的工作措施，完善相关工作机制和保障措施，加强统筹协调和全行各部门协同配合，推动更好发挥开发性金融作用，服务长江经济带发展等国家区域战略实施，助力形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。同时，完善并出台《国家开发银行支持长江大保护及绿色发展指导意见（2022年版）》，进一步明确全行“十四五”时期支持长江大保护及绿色发展工作的指导思想、基本原则、工作重点、工作目标等，为凝聚全行合力、扎实做好相关工作提供了有力保障。

据介绍，开发银行今年以来着力加大支持力度，助力持续打好长江保护修复攻坚战。赤水河是长江上游支流，也是长江上游珍稀、特有鱼类自然保护区。开发银行四川分行授信4.7亿元贷款，目前已发放1.95亿元，支持赤水河干流古蔺境污水治理工程建设，推动完善赤水河干流左岸古蔺段64个行政村的污水处理设施，同时对双沙、茅溪、石宝、德耀、黄荆5座存量污水处理厂进行工艺优化，提升污水处理能力，助推改善流域区域生态环境、提升流域居民生活品质。

在江西，开发银行江西分行授信25亿元支持南昌鄱阳湖区域乡村振兴一期项目，对南昌市高新区鄱阳湖区域的白鹤栖息地、绿化、湿地、道路、水系、护坡、农田、文化遗址等进行区域生态修复保护，并支持区域内现代农业提质、乡村文旅提升、生态环境修复等乡村振兴工程建设。项目建成后，将有力改善鄱阳湖区域及白鹤小镇的生态环境，助力改善当地水土流失情况，使农田灌溉亩均用水量减少15%，预计每年将吸引数千只白鹤来此过冬。

此外，开发银行还支持了武汉汉江湾生态综合治理、四川省富顺县沱江流域生态修复及环境综合整治、引江济淮工程（安徽段）等一批长江大保护重点工程项目建设。

下一步，开发银行将对标对表中央部署，深化银政合作，坚持项目化、清单化、责任化，用好差异化信贷政策，积极推动长江大保护及绿色发展重点领域项目落地，为助力长江经济带高质量发展作出新贡献。

(责编：董童、李源)