人民网记者 李栋

满眼翠绿，大山连绵起伏，四川省凉山彝族自治州也进入了夏季。这是支教老师小施来到这里的第100多天，所带班级孩子们的成绩也犹如芝麻开花般节节拔高。

“支教的这段时光，实际上也是被治愈的过程，可爱的孩子们和美丽的大山让我找到了生活的意义。”小施说，在网络留言评论里，尽管一开始还会有人发出疑问：条件这么差，为什么要去当地支教？“但现在更多网友慢慢地被我真实的分享和孩子们的处境所打动，甚至在我的影响下，有很多Soul平台的网友也萌生了为支教事业奉献力量的想法。”小施高兴地分享起了自己的示范效应。

据了解，在支教老师小施的带动下，众多年轻人开始愿意在社交平台分享不同地区的支教生活，用以传递爱心与正能量。“用梦想之‘笔’书写温暖故事，彼此鼓励、共同成长，这或许也是众多年轻人喜爱该平台，愿意在这里持续分享生活的重要原因。”该平台负责人表示。

小施的故事是社交平台上公益行为的一个缩影。“目前，诸多年轻人选择支教作为事业，通过改善当地教育环境，帮助更多孩子积累知识开阔视野，体现出了当今年轻人的自我价值与社会担当。”该负责人表示。

“作为新型开放式社交平台，始终以兴趣社交为基础，通过丰富多样的社交场景带给年轻人归属感和幸福感，打造了一个让年轻人自在表达的‘社交元宇宙’。”该负责人介绍，充满温暖与正能量的故事每天都在社交平台上发生，也有更多人正在参与进来。

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