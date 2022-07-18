央视网消息：7月18日，“美丽中国·网络媒体生态行”网络主题活动启动仪式在内蒙古自治区呼伦贝尔市举行。此次活动由中央网信办网络传播局、国家林业和草原局宣传中心联合指导，内蒙古自治区党委网信办、广东省委网信办、广西壮族自治区党委网信办、陕西省委网信办、甘肃省委网信办、央视网共同主办。

记者了解到，此次主题活动是为了深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，聚焦生态文明建设，围绕自然之美、生态之美、生命之美，鲜活讲述美丽中国故事，生动彰显绿色中国、发展中国、奋进中国的蓬勃生机与活力，更加凝聚起踔厉奋发、一起向未来的磅礴力量。

中央网信办网络传播局有关负责人表示，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。各媒体要用可感可知的画面、生动鲜活的笔触，全景描绘神州大地“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”的动人图景，深入阐释960万平方公里大地上爱绿、植绿、护绿的感人故事，生动讲述各地用绿水青山敲开经济发展新大门、走出一条生态美百姓富的绿色发展之路的创新实践。

国家林业和草原局宣传中心有关负责人表示，党的十八大以来，林草部门持续加大林草生态系统保护修复力度，增加林草资源总量，我国已成为近30年来全球增绿最多的国家。在推进生态文明建设过程中，林草行业形成了映衬民族精神、时代价值和红色传承的塞罕坝精神、右玉精神等，涌现出了王有德、廷·巴特尔等一批事迹感人至深的典型人物，为推动绿色发展、建设生态文明和美丽中国提供了强大精神力量。

内蒙古自治区党委网信办有关负责人表示，内蒙古自觉担起建设祖国北疆重要生态安全屏障的重大政治责任，保持加强生态文明建设的战略定力，奏响了加强生态文明建设的“最强音”。希望大家秉承对内蒙古的深情厚爱，用生动的文字、鲜活的镜头、新颖的方式，让更多网民感知内蒙古蒸蒸日上的繁荣景象。

为媒体团授旗

媒体代表表示，未来几天，将做好全媒体、多形态传播，展现草原茂盛、森林茂密、河湖清澈、空气清新的呼伦贝尔，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力镌刻北疆新风景，传播草原好声音。

据介绍，本次活动全程邀请大学生思政实践活动高校师生代表参与。内蒙古自治区是本次网络主题活动的第一站，之后，“美丽中国·网络媒体生态行”网络主题活动还将陆续前往广东省、广西壮族自治区、陕西省、甘肃省进行采访报道。

(责编：王仁宏、初梓瑞)