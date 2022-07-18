记者18日从中国人民银行获悉，人民银行定于7月25日发行世界遗产（泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心）金银纪念币一套。该套金银纪念币共4枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币2枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号，背面图案则各有特色。150克圆形金质纪念币背面图案为泉州天后宫妈祖造像，辅以天后宫正殿造型、水纹、宋元泉州海岸线局部轮廓组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。

8克圆形金质纪念币背面图案为泉州九日山祈风石刻、宋代泉州商船造型，辅以祥云、海浪等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。

500克圆形银质纪念币背面图案为泉州洛阳桥及开元寺双塔，辅以刺桐花、船等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为泉州老君岩造像，辅以树、山等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。

该套金银纪念币由中国金币集团有限公司总经销，销售渠道详见中国金币网。（记者吴雨）

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