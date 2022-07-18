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水利部：全力做好“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御

2022年07月18日21:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月18日电 我国已进入“七下八上”（七月下半月至八月上半月）防汛关键期。国家防总副总指挥、水利部部长李国英18日强调，各级水利部门要在充分研究近期洪旱形势和前期汛情基础上，做好防汛关键期水旱灾害防御应对准备。

　　李国英在水利部专题会商部署“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御工作时指出，锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击“四不”目标，坚决守住水旱灾害防御底线。

　　据预测，“七下八上”期间，松花江流域、淮河流域沂沭泗及山东半岛诸河、黄河支流大汶河、新疆阿克苏河等可能发生较大洪水，黄河中下游、淮河、辽河、海河南系、长江支流汉江和滁河、云南澜沧江等可能发生超警洪水，珠江流域、海河北系及滦河、太湖等可能发生区域性暴雨洪水。同时，江南南部、华南北部、西北大部、西南东北部、新疆等地可能出现阶段性旱情。

　　李国英要求，各级水利部门要进入防汛关键期工作状态，全力做好各项防御工作：扎实做好预报、预警、预演、预案“四预”工作，全面检查和落实重点流域防洪工程体系应对准备，提前做好各类水库防垮坝工作和淤地坝防溃坝工作，提前做好山洪灾害防御工作和中小河流洪水防御工作。

　　同时，提前做好抗旱工作，确保旱区群众饮水安全，保障在地农作物时令灌溉用水需求。紧盯每一次洪水和每一区域干旱防御工作，及时复盘检视和查漏补缺，全面提高水旱灾害防御能力。

(责编：袁勃、牛镛)

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