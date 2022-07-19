江西出台失业保险一揽子措施
2022年07月19日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报南昌7月18日电 （记者朱磊）记者从江西省财政厅获悉：江西省相关部门近日印发《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》，出台失业保险一揽子措施，发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用，助力稳就业保民生。
《通知》明确，在继续执行阶段性降低失业保险费率、失业补助金、职业培训补贴等政策的基础上，进一步扩大支出范围。发放一次性扩岗补助。企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人1500元的标准，发放一次性扩岗补助，政策执行期限至2022年12月31日。
《通知》要求，2022年1月1日至12月31日，对出现中高风险疫情地区或实施疫情防控静态管理的市、县（区）内，因新冠肺炎疫情严重影响暂时无法正常生产经营的企业，按每名参保职工500元的标准发放一次性留工培训补助。
《通知》还强调，将领取失业保险金人员纳入技能提升补贴受益范围。
《 人民日报 》（ 2022年07月19日 13 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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