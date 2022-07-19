本报北京7月18日电 （记者 常钦）近日，记者从自然资源部中国地质调查局了解到，我国初步划定出38个国家级地下水储备重点区，着重保障京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、雄安新区等区域的水安全，应对重大干旱等自然灾害以及水污染等突发意外事件等可能造成的水短缺。

据介绍，近年来，中国地质调查局系统总结近70年来水文地质调查成果，以水循环理论为指导，以地表水流域和地下水集水盆地划分为主线，充分考虑地下水资源赋存特征，研究划分出全国1-5级地下水资源分区。新划定的地下水资源分区反映出不同层级相对完整的地下水补给、径流、排泄特征。

(责编：杨光宇、胡永秋)