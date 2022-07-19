38个国家级地下水储备重点区初步划定
2022年07月19日05:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京7月18日电 （记者 常钦）近日，记者从自然资源部中国地质调查局了解到，我国初步划定出38个国家级地下水储备重点区，着重保障京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、雄安新区等区域的水安全，应对重大干旱等自然灾害以及水污染等突发意外事件等可能造成的水短缺。
据介绍，近年来，中国地质调查局系统总结近70年来水文地质调查成果，以水循环理论为指导，以地表水流域和地下水集水盆地划分为主线，充分考虑地下水资源赋存特征，研究划分出全国1-5级地下水资源分区。新划定的地下水资源分区反映出不同层级相对完整的地下水补给、径流、排泄特征。
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国资委：国企改革三年行动主体任务基本完成
- 人民网北京7月18日电 （黄盛）7月16日至17日，国务院国资委举办了中央企业负责人研讨班，总结上半年工作，部署下半年重点任务。会上，国务院国资委相关负责人表示，截至5月底，中央企业改革三年行动举措完成率达94.7%，主体任务基本完成。…
相关新闻
- 评论
- 关注