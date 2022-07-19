原标题：设计点亮未来，雷士照明用“光+空间”构筑人居设计新生态

为了通过改善人居环境，提高全民身体素质，国内照明行业企业，雷士照明发挥技术优势，依托品牌势能，利用资源优势，携手“寻星奖”启动“未来设计成长计划”，该计划旨在培养当代优秀青年设计力量以及更多元化的未来室内设计人才，挖掘空间设计新生力量，从源头改善健康人居生态，助力健康中国战略在人居设计行业进一步落地发展。

近年来，聚焦健康生活新方式，树立“以人为中心，以健康为根本”的创新人居设计理念，构建适应健康中国、美丽中国发展的新型人居环境，成为人居设计产业的重中之重。

“未来设计成长计划”旨在鼓励创新精神和培育更多元化的未来室内设计人才，促进学科交叉融合，在设计中融入人因工程，综合运用建筑科学、健康科学、行为科学，在空间设计层面不断拓宽健康人居环境的上限，让建筑成为正向影响住户健康的有效媒介，为健康中国战略推进增添助益。

寻星奖总顾问、杭州一直建筑设计事务所创始人兼设计总监谢天表示：“未来设计成长计划，需要构筑一个健康的设计师培养生态，不断挖掘新秀，让更多涌现出来的年轻设计师为这个行业创造更多的活力和新意。”

助力健康中国，打造健康人居环境，离不开设计师，更离不开社会各界、各个产业链条的共同努力。一个符合健康人居环境标准的设计，既需要建筑行业抓牢数字经济，融入新发展格局；需要设计行业在拓宽一站式服务的同时融合设计感、艺术感与功能性开发智能家居；还需要照明行业专注视觉、健康、空间、时间维度的影响作用，应用技术，为健康人居设计赋值。空间设计即作为一个整体将包括建材、照明、设计等在内的产业生态浓缩成人居环境，作用在每个人的健康生活当中。

其中，光作为人居空间设计中的必备因素，贯穿整个空间和家居设计全程。作为人居环境的主要塑造者，其造型、光影变化和动态组合等的选择，有其社会文化属性，影响着人们的生理、心理和文化健康。打造“健康光环境”是打造健康人居生态的关键一环，健康的光不仅能守护人们的视觉、生理、心理全方位的舒适健康，还有助于呵护人体健康的生理节律，改善睡眠质量，实现动态节律的健康照明光环境。但健康光环境不是简单的“健康+光”，不是几个产品的简单叠加，而是一体化、健康的光环境整体解决方案打造。

雷士照明在智慧健康光环境塑造方面已经取得长足进展，此次携手寻星奖发起“未来设计成长计划”，有利于从设计源头打造更健康的未来空间设计，助力全行业发现、认知、创造、提升光的价值，让人居环境更美好。

雷士照明CEO林良琦表示：“照明作为生活中非常重要的一部分，所有的建筑物甚至自然场景，在没有阳光的时候依靠的都是照明。照明不是只是一个灯的问题，而是前端——照明设计；中端——照明产品搭配、照明解决方案；后端——产品的售后服务问题。现在有一个新的趋势：照明建筑一体化，这对照明产品的品牌价值、产品实力、服务能力提出了更高的要求，而这就是雷士照明的机会。”

无论是以北京冬奥村的“健康建筑”金级认证标准照明设计，还是延庆太阳能吸热塔上8万颗点光源的奥运五环，雷士照明都在用实力诠释着在照明行业的地位。如今在“绿色中国”“健康中国”的大背景下，雷士照明正在以更创新的技术，设计出健康智能的整体照明解决方案；以强大的研发能力推动照明行业的智能化转型；用“绿色低碳、科技领先、品质至上”的追求，打造出健康良性的行业生态，引领照明行业在人居生态领域开拓创新。

当下，人居环境产业内的核心企业更应当坚持以创新驱动为核心，切实关注居民的健康需求，善于发掘和培养健康人居设计师，构建良性健康产业生态，才能坚定而长久地为健康中国贡献力量。此次雷士照明与寻星奖联手推动构筑空间设计师交流与成长平台，是行业核心企业发挥领头雁作用，展现责任与担当精神的一次全新尝试；是一种利用自身技术优势、平台资源，推动照明行业向智能化、健康化、生态化的“深水区”转型，从源头推动行业健康发展的创新思路；是推动科技创新成果和健康环保理念惠及于众。

(责编：曹淼、李源)