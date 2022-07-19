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我国拨付水利救灾资金4.68亿元支持地方水毁修复

2022年07月19日08:10 | 来源：新华网
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原标题：我国拨付水利救灾资金4.68亿元支持地方水毁修复

　　新华社北京7月18日电 水利部18日发布消息称，财政部、水利部近日拨付水利救灾资金4.68亿元，支持广东等10个省区市做好水毁工程设施修复工作，保障防洪安全。

　　今年入汛以来，我国强降雨过程多，珠江发生流域性较大洪水，北江发生特大洪水，西江发生4次编号洪水，长江流域湘江、赣江也相继发生编号洪水，四川发生两次6级以上强震，这些洪水和地震使得水利工程水毁震损严重，防汛形势严峻。

　　财政部、水利部调度各地受灾情况，研究救灾资金分配方案，下达了水利救灾资金用于支持受灾地区水利工程设施修复等救灾工作，及时恢复防洪功能，切实保障防洪安全。

(责编：赵竹青、陈键)

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