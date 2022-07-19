原标题：数字模型+工程实体 智慧工地助力鄂州花湖机场建设

7月17日，湖北省鄂州花湖机场正式投运。作为全球第四个、亚洲第一个专业货运枢纽，花湖机场将与武汉天河机场协同打造湖北航空客货运“双枢纽”。

花湖机场的特殊还不仅如此。作为民航局首批平安、绿色、智慧、人文“四型机场”示范项目，该机场还是国内首次全生命周期运用数字施工与智慧建造技术的工程项目。

机场建有东、西两条远距跑道，按照4E标准建设，长3600米，宽45米。按照建设单位要求，中铁北京工程局集团机场分公司在机场东跑道建设全程应用BIM（建筑信息模型）技术，助力打造“数字模型+工程实体”智慧工地。

在这过程中，专业团队按照设计和建设各方要求，在建筑施工前结合图纸与设计模型，对地基处理工程、土石方工程、排水工程、消防管网工程、道面工程及围界工程进行模型深化设计，通过BIM技术将所有构件的外形、尺寸、材质等信息，转化为三维可视化数据，利用虚拟建造技术在计算机中预演施工过程。通过全程监控、数据自动化采集、科学计量等，从建模到施工、验评，全过程开展数字施工、智慧建造，在竣工时完成工程实体与数字模型的同步交付，打造“孪生机场”。

在项目建设过程中，施工团队还通过大数据、云计算技术，为施工现场机械和车辆安装数字终端，应用BIM制作近亿个编码构件，以三维模型指导全程施工。运用智慧工地管理平台，实现对人员、机械、物料、进度质量、安全、环境等智能化管控，打通了机场跑道从“建模”“按模施工”到“按模质量验评”“按模计量支付”的路径。

预计到2025年，花湖机场将开通国际货运航线10条左右、国内航线50条左右，货邮吞吐量达到245万吨，形成辐射全国、畅达全球的国际航空货运枢纽。（马沛迪 潘勇）

(责编：赵竹青、陈键)