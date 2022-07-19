本报北京7月18日电 （记者邱超奕、王浩）7月18日，国家防总办公室、应急管理部组织防汛专题视频会商调度。会商指出，当前正值“七下八上”防汛关键期，北方、西南等地部分地区遭受强降雨袭击。新一轮强降雨范围广、移动快，局地强度大，防汛救灾形势复杂严峻。

会商强调，近期局地强降雨多发频发，多地接连发生山洪灾害，要全面压紧压实以行政首长负责制为核心的防汛抗洪各项责任，将责任层层压实到基层最末端，督促各级包保责任人深入一线、靠前指挥，并加强督导督办。要切实把群众生命安全放在第一位落到实处，紧盯重要水情汛情和防洪薄弱环节，突出做好危险区人员转移避险工作。要毫不松懈抓好江河洪水防御工作，辽河超警已持续一段时间，要督促有关地区继续加强超警河段堤防的巡查防守，严防小险转化为大险。各级防指要组织联合滚动会商，精准研判风险，及时发布预警，落实直达基层责任人的临灾叫应机制，强化预警响应联动，加强上下游雨情、水情和洪水调度等信息共享。要全力组织抢险救援，根据汛情险情发展，强化抢险救援力量预置，早做准备，快速反应。

17日，国家防总办公室向四川等11个省（直辖市）防指和长江、淮河流域防总下发通知，要求做好新一轮强降雨防范应对工作。18日，国家防总办公室派出工作组赴辽宁协助指导防汛救灾工作，国家防总办公室四川工作组和专家组继续在四川协助指导山洪灾害抢险救援工作。

记者从水利部获悉：今年入汛以来，我国强降雨过程多，珠江发生流域性较大洪水，北江发生特大洪水，西江发生4次编号洪水，长江流域湘江、赣江也相继发生编号洪水，防汛形势严峻。

据预测，“七下八上”期间，松花江流域、淮河流域沂沭泗及山东半岛诸河、黄河支流大汶河、新疆阿克苏河等可能发生较大洪水，黄河中下游、淮河、辽河、海河南系、长江支流汉江和滁河、云南澜沧江等可能发生超警洪水，珠江流域、海河北系及滦河、太湖等可能发生区域性暴雨洪水；江南南部、华南北部、西北大部、西南东北部、新疆等地可能出现阶段性旱情。

18日，水利部专题会商部署“七下八上”防汛关键期水旱灾害防御工作，要求全面检查和落实重点流域防洪工程体系（控制性水库、河道及堤防、蓄滞洪区）应对准备工作；提前做好各类水库、淤地坝的防溃坝工作，做好山洪灾害防御工作、中小河流洪水防御工作。针对旱情，要确保旱区群众饮水安全，保障在地农作物时令灌溉用水需求。

财政部、水利部近日拨付水利救灾资金4.68亿元，支持广东等10个省（自治区、直辖市）做好水毁修复工作。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 02 版）

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