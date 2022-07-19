人民网北京7月19日电 （记者杜燕飞）当前，ESG（环境、社会和公司治理）投资以其长期增效的作用越来越受社会关注。我国正在实施的乡村振兴战略也为ESG投资提供了发展空间。

“可持续发展理论、影响力投资、ESG与乡村振兴的融合，为寻找‘看得见、摸得着’的帮扶效果和社会效益的乡村振兴产业基金投资提供了借鉴。”清华大学苏世民学院副院长钱小军表示。

当前，产业基金投资正成为服务乡村振兴的重要方式之一。LP智库发布的数据显示，截至今年1月，全国范围内的乡村振兴基金累计设立数量为169只，总规模达到1400亿元，涉及22个省份，按年份统计的乡村振兴基金新设立规模占当年度中基协新备案私募股权投资基金总体规模的比例呈明显上升趋势，其资金来源广泛，不乏社会资本和市场化投资机构。

在这其中，国务院国资委主导设立、中央企业共同出资的中央企业乡村产业投资基金，由国投集团旗下国投创益产业基金管理有限公司（以下简称国投创益）管理，采取市场化运作，已投资项目225余个，金额超558亿元，累计撬动社会资本超过3400亿元，带动就业达350余万人次，为就业人口提供收入达4000亿元，为地方政府贡献税收900亿元。

上述社会效益的取得，离不开国投创益所采用的ESG+乡村振兴影响力投资管理体系。日前，国投创益发布了《国投创益ESG+影响力报告》，展现了国投创益“ESG+乡村振兴影响力投资管理体系”。该体系将ESG要素融入“募投管退”全流程，由指标体系、数据库等六个步骤形成影响力管理闭环，对被投企业形成约束。

“在投前阶段，通过ESG+乡村振兴影响力投资管理体系的评价指标对项目进行乡村振兴成效评价，对不达标的项目实行一票否决。”国投创益董事长王维东介绍，在投后管理和退出阶段，通过ESG+乡村振兴影响力投资管理实施工具对被投企业形成约束，确保被投企业发挥自身优势，助力乡村振兴。

“影响力投资将环境与社会的外部性纳入投资考量，创造正面、可计量的社会与环境效应，提高了金融服务乡村产业的质量。”德勤中国可持续发展与气候变化主管合伙人谢安表示，而ESG作为具备成熟衡量体系的理念，能够帮助市场化产业基金在投资时选择更精准，在投资后运作更高效，在退出时寻求多方共赢，更有利于新兴产业成长，在取得良好社会效益和帮扶效果的同时，避免乡村产业投入“砸不出水花”的窘境。

业内人士认为，在ESG+影响力投资管理体系的引导下，乡村产业投资基金正在为城乡和区域协调发展、为农业、农村、农民带来新的发展活力。

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