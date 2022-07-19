人民网北京7月19日电 （王绍绍）“中国电科为你提供了科技报国的广阔舞台、提供了实现价值的坚实平台、提供了安心奋斗的优越环境。”中国电子科技集团党组副书记、董事李守武在人民网“大学生就业护航计划”——走进中国电科智能产业园暨中国电科夏季招聘启动会上表示，真诚欢迎各位青年朋友加盟中国电科，共同为强国兴军事业作出更大贡献。

中国电子科技集团党组副书记、董事李守武发表寄语。

李守武介绍，中国电科成立于2002年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑高水平科技自立自强、推进国防和军队现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。

目前，中国电科拥有包括47家国家级研究院所、15家上市公司在内的700余家企事业单位，41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心；拥有员工22万名，其中55%为研发人员，13名院士。

“去年，在美丽的西山脚下，我们集聚集团优势资源力量，倾力打造中国电科智能科技园，聚焦人工智能、网络安全、集成电路、大数据、物联网等高新科技领域，打造科技创新高地、产业发展高地和人才聚集高地，并加快推动3个国家级原创技术策源地建设。”李守武表示，目前，已有24家成员单位入驻中国电科，智能科技园就是其快速发展的一个缩影，中国电科在全国各地还有很多这样适合青年干事创业的平台。

李守武强调，中国电科高度重视干部人才培养，大力实施“四航”工程和“三青”计划，让青年骨干在关键岗位上打头阵、当先锋，在重大项目攻关中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，为青年成长成才铺设了“康庄大道”。

“与此同时，中国电科正在深化科技管理改革，提高青年人才薪酬福利待遇，大力开展员工持股和跟投，积极对接地方资源，为青年人才解决落户、住房，子女入学等问题，让广大职工心无旁骛干事业。”李守武说。

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