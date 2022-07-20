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合力共促高校毕业生就业（观象台）

李心萍
2022年07月20日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　高校毕业生是国家的宝贵财富。解决好他们的就业问题，既关系实现个人价值和家庭幸福，更关乎国家长远发展和社会和谐稳定

　　

　　又一年毕业季来临，1076万名青春学子结束大学生活，携梦起航。为了帮助他们走上发挥才能的岗位、找到绽放光芒的舞台，从中央到地方，一项项政策密集出台，一系列举措落地有声。合力共促高校毕业生就业，成为当下全社会共同关心、共同努力的大事。

　　高校毕业生是国家的宝贵财富。解决好他们的就业问题，既关系实现个人价值和家庭幸福，更关乎国家长远发展和社会和谐稳定。那么，什么才是符合理想的职业，哪里才是梦想绽放的舞台？

　　很多高校毕业生将目光投向大城市。当前，京津冀协同发展新格局正在形成，粤港澳大湾区建设步伐坚实，长三角一体化发展成果丰硕，成渝唱好“双城记”共创“经济圈”，大战略给予就业大舞台。此外，各大城市的“招才”礼包层出不穷。浙江杭州发布新政，本科和硕士人才毕业两年内可享受“先落户再就业”；福建福州明确，为外地赴榕求职高校毕业生提供一年期免费住宿；安徽合肥提出，高校毕业生在合肥创业的，最高可申领50万元创业担保贷款……海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，大城市里视野广、机遇多，留下来，拼起来，青年人不愁不能建功立业。

　　机遇绝不仅存在于大城市。把目光从大平台投向小乡村，从沿海转向边疆，基层岗位也能闪闪发光。刘守仁扎根边疆60多年，一步步成长为“军垦细毛羊之父”；王德民驻守大庆，始终和石油“过招较劲”，让老油田持续高产……基层、边疆因他们的到来改变了面貌、焕发了生机，他们也在广阔天地中实现了自己的人生价值。几十年来，一代代知识分子主动选择到基层去、到边疆去，让青春之花在祖国最需要的地方绚烂绽放。

　　今天，广袤边疆、偏远基层更是急需人才。“大医院里多个小护士，跟海岛上有个我，能一样吗？”王辉当上山东烟台小钦岛唯一的医生，多年坚守让她成为岛上所有人的“好闺女”。“一人致富不如带全村致富！”张财国毅然选择返乡成为“民乐憨小伙”劳务品牌领头人，手下的队伍从25人一步步壮大到1500人，大伙儿一起揽工程、干施工，日子越过越红火。“种地也要讲科学。”李顺利从校园来到河南鹤壁淇滨区当起农技员，眼瞅着一棵棵弱苗经他的手一步步变壮，别提多自豪……要想解决发展不平衡不充分的问题，关键还得靠人才，高校毕业生正是不可或缺的一部分。那些欠发达地区、较落后行业，起点确实较低，环境也较为艰苦，但这些挑战对青年人也是机遇，是实现自我价值、创造社会价值的练兵场、试验田、大舞台。

　　时代课题召唤青年人，历史重任需要青年人，神州处处皆舞台。挥洒汗水、奉献智慧、建功立业，把实干的种子撒进泥土，将梦想的羽翼迎风展开，我们期待更多青年人逐梦前行！


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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