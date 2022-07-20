本报北京7月19日电 （记者王政、韩鑫）记者从7月19日举行的国新办新闻发布会获悉：上半年，高技术制造业保持快速发展，增加值同比增长9.6%，增速高于制造业增加值6.8个百分点。高技术制造业不仅展现出较强的发展韧性，更成为制造业高质量发展的重要引擎。

二季度，高技术制造业增加值同比增长5.7%，增速高于全部规模以上工业5.0个百分点，锂离子电池、电子元器件、集成电路等小类行业增加值增速均在20%以上，新动能增长继续发挥引领作用。上半年，高技术制造业投资同比增长23.8%，增速高于固定资产投资17.7个百分点，成为推动经济结构转型升级的重要驱动力。

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