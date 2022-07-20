上半年RCEP享惠红利持续释放
2022年07月20日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京7月19日电 （记者邹多为）海关总署19日发布数据显示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）自2022年1月1日生效半年来，我国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明26.6万份、货值979亿元，可享受进口国关税减让7.1亿元；RCEP项下享惠进口货值238.6亿元，减让关税5.2亿元。
为推动RCEP实施，海关总署出台“经核准出口商”制度；优化出口原产地证书网上申领、智能审核、自助打印等功能；充分利用RCEP原产地联络机制，协调24批次46.9亿元的出口货物顺利享惠；协调促成7个成员国接受我出口企业自助打印原产地证书，出口企业超过85%的RCEP原产地证书享受此便利；对于进口企业因外方原因尚未取得原产地证明的货物实行担保放行，企业事后补交证明享惠进口73亿元。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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