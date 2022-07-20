新华社记者张辛欣

原标题：稳住产业链，强化数字化支撑——当前我国制造业观察

今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，有些突发因素超出预期，这些对制造业平稳运行带来挑战。千方百计稳产保链、多措并举助企纾困、不断强化数字化支撑……从中央到地方，一系列举措着力稳住工业经济。

国家统计局公布，5月以来，工业经济逐步企稳回升，5、6月份工业生产同比分别增长0.7%、3.9%，增速连续两个月加快。

稳链：促进工业经济平稳运行

在安徽省合肥市瑶海区一个产业园里，工人正操作着拉丝机，将铜丝直径拉伸到微米级别，成为用于集成电路封装的重要材料。

“近期明显感觉到订单的数量上升了，客户的需求量逐步回升。”安徽华晶微电子材料科技有限公司高级工程师程平说。

尽管上半年长三角多地受疫情冲击，但随着各地疫情逐步得到控制，稳增长政策发力，企业逐步稳产达产，产业链运转正在恢复。

工信部总工程师田玉龙说，连月来，工信部多次召开相关会议，明确将保链稳链作为重心，以更大力度抓好一揽子政策措施落地见效。在全国各地，助力工业保供稳产的政策加密。

“虽然4月份受到短期冲击明显下滑，但5月份迅速恢复正增长，工业经济企稳回升。”田玉龙说。

工信部数据显示，1至6月，规模以上工业增加值同比增长3.4%，制造业投资同比增长10.4%。目前，全国规模以上工业企业基本实现平稳生产，集成电路领域保持90%以上的高产能利用率。

也要看到，当前工业经济稳定增长的基础尚不牢固，仍要持续付出努力。田玉龙说，要推动政策举措靠前发力、适当加力，全力保障产业链供应链稳定畅通。

助企：降低负担激发活力

企业运转起来，产业才有活力。在推出一揽子降本减负举措的同时，针对企业运行的具体困难和最迫切的需求，政策加密出台。

中小企业是产业链的有力支撑。田玉龙说，工信部联合相关部门出台一系列加力帮扶举措，加快落实组合式减税降费政策。上半年中小企业享受新增减税降费及退税缓税缓费近1.8万亿元。

多措并举解决燃眉之急，想方设法推动行稳致远。从提升要素保障、做强供需对接到加大创新扶持等，政策措施接连推出。1至6月，规模以上中小工业企业增加值同比增长3.7%，增速高于整体工业。

大企业，事关产业生态的发展。在深圳，投资超过20亿人民币的联想南方智能制造基地预计10月全面运行。“在作为联想全球‘母本基地’的同时，智能制造基地也承担着智能产品孵化器的作用。”联想全球供应链高级副总裁关伟说，将依托制造优势和产业链资源，为中小企业赋能，实现协同发展。

2022年初，国投招商战略投资沈鼓集团，沈鼓集团完成混改。股权投资注入减轻了一定资金压力，沈鼓集团有关负责人说，下半年计划启动乙烯“三机”关键配套件技术攻关及产业化示范应用等重大研发。

“我们坚持把培育壮大新产业新动能作为增强产业韧性的重要手段。”田玉龙说，工信部将通过政策帮扶、督查减负、培新育优等举措，助力企业企稳向好。

赋能：做强数字化支撑

提振工业经济，抓住数字化这个关键词很重要。通过工业互联网加快“上云”“上链”，不仅帮助企业打通生产堵点，更推动生产效率提升和供需协同。

工信部数据显示，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中二季度新增项目700个，5G全连接工厂建设进一步提速。工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。云采购、云仓储、云调度……制造业领域数字化应用不断拓展。

安装8000平方米分布式光伏项目、预计每年节约用能成本14万元……川源（中国）机械有限公司负责人说，通过工业设备联网和用能大数据，国网浙江平湖市供电有限公司为企业提供个性化方案，降低用电成本。目前，风机、水泵等6个系列产品线正开足马力生产。

“下一步将全面升级优化‘5G+工业互联网’的技术体系、产业体系、网络体系、应用体系、生态体系，培育更多应用于生产核心环节的典型场景。”工信部有关负责人说。

记者从工信部了解到，工信部将加快推进工业互联网广泛落地，并在绿色低碳等领域发挥重要作用。

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