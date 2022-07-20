原标题：广州启动“夏日网购节” 进一步激发夏日消费潜力

近日，广州市政府网站公布了《广州市人民政府办公厅关于对2021年真抓实干成效明显单位予以督查激励的通报》。通报中提到，根据《广州市人民政府办公厅关于对真抓实干成效明显单位予以督查激励的通知》精神，对2021年落实广州市重要工作部署真抓实干、取得明显成效的44个单位予以督查激励。其中10家电商企业获得“2021年广州推动经济高质量发展成效显著电商企业”督查激励。

7月12日，“2021年广州推动经济高质量发展成效显著电商企业”督查激励暨“品质好物乐享一夏——夏日网购节”启动仪式在广州举行。活动现场，10家获得“2021年广州推动经济高质量发展成效显著电商企业”督查激励的电商企业现场展示了企业形象和特色产品或服务。同期，广州市商务局联合十家电商企业及金融机构，共同启动“品质好物 乐享一夏——夏日网购节”，在7月份密集推出一系列品质好物优惠促销，并联合制作首发促消费宣传片，进一步激发夏日消费潜力。

近年来，广州抢抓数字经济风口，大力发展在线新经济，全市电子商务保持良好发展态势，限额以上实物商品网上零售额占社零额的比重从2019年的13.9%提高到2021年的21.8%。直播电商以“十四个全国首创”引领行业健康发展，跨境电商进口额连续8年全国第一。统计数据显示，广州市电子商务稳中有进，1～5月全市限额以上实物商品网上零售额逆势增长12.1%，增速是全国的两倍多，拉动社零增长2.3个百分点。

消费是经济增长的重要引擎。伴随着持续性高温天气，广大市民们开启了花式防暑降温模式；同时，许多家庭也将暑期户外活动提上了日程，各类夏日消费需求为线上市场注入了新活力。活动现场，广州市商务局联合十家电商，共同启动“品质好物乐享一夏——夏日网购节”，在7月份密集推出一系列品质好物优惠促销。

在此次活动中，除了推优惠促消费，广州电商企业还积极响应落实“碳达峰”“碳中和”目标。在活动现场，盒马鲜生广州公司与广州碳交易权排放中心作为行业代表，联合发起《推动绿色消费，畅享品质生活倡议书》，重点围绕挖掘绿色消费需求、创建更多绿色消费场景、推动低碳产品和供应链减排升级等方面开展实施。

金融是现代经济的血液。值得关注的是，此次活动多方联动。农业银行广州分行现场发布“助惠羊城电商发展战略计划”，并在现场为电商企业答疑解惑。（光明日报全媒体记者雷爱侠）

(责编：赵竹青、陈键)