原标题：上半年北京地区进出口总值1.68万亿元 同比增长17.2%

据北京海关统计，2022年上半年北京地区(含中央在京单位，下同)进出口总值1.68万亿元(人民币，下同)，较2021年同期(下同)增长17.2%。其中，进口1.43万亿元，增长25.3%；出口2517.4亿元，下降14.3%。

据北京海关统计分析处负责人介绍，上半年北京地区对“一带一路”沿线国家(64国)进出口7421.2亿元，增长33.1%，高于同期地区外贸整体增速15.9个百分点，占同期地区进出口总值的44.2%。

信息技术产业成为首都外贸发展的新引擎。今年上半年，北京地区进口集成电路175.6亿元、增长62.9%，进口半导体制造设备87.7亿元、增长160%；出口集成电路128.5亿元、增长51.2%，出口中央处理部件36.6亿元、增长247.1%。

同期，北京地区汽车出口强势增长。出口汽车4.9万辆、增加27.9%，价值43.5亿元、增长32.2%。

据海关介绍，北京地区总部经济特色明显，外贸主体集中度进一步提升。上半年国有企业进出口1.22万亿元，增长28.9%，占地区进出口总值的72.8%，在“走出去”战略中的重要地位进一步凸显。

记者了解到，今年以来，北京海关通过多项举措，确保海关总署《关于促进外贸保稳提质的十条措施》落实落地，为首都外贸持续平稳向好增添了韧劲，注入了活力。该关对北京“双枢纽”空港电子货运平台系统的核心系统——北京海关物流监控系统进行升级改造，打通了首都机场和大兴机场间提交货、查验、退货等空港业务全流程，为企业提供“通关+物流”一站式信息化服务。

统计数据显示，上半年北京海关进出口整体通关时间分别为28.86小时、0.77小时，与2017年相比分别压缩了73.21%、89.58%，处于历史最好水平区间。(徐婧)

(责编：赵竹青、陈键)