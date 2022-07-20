原标题：数据显示：我国工业经济具有强大产业韧性

今年上半年，我国规模以上工业增加值同比增长3.4%，工业生产企稳回升明显。

7月19日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，从工业和信息化部公布的主要经济指标数据看，我国工业经济顶住了冲击，展现出强大的产业韧性、企业活力和发展实力。

今年上半年，我国41个工业大类行业中，有33个行业增加值实现正增长。重点产业链供应链有序恢复，受疫情冲击较大的装备制造业增加值在4月份短暂下降后，5月份恢复正增长。6月份汽车制造业增加值由上月下降7%转为大幅增长16.2%，有力拉动整体工业增长。高技术制造业增加值同比增长9.6%，增速明显高于整体工业，新兴产业成为推动转型升级、增强产业韧性的重要新动能。

“上半年，网上购物、在线教育、远程医疗等‘非接触经济’全面提速，数字产业保持良好增长势头，为经济发展注入了强劲动力。”工业和信息化部信息通信管理局负责人王鹏介绍，1—6月，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元，平稳向好发展态势明显，产业韧性持续增强。

今年上半年，我国工业经济一度出现大幅波动，国务院出台稳住经济一揽子政策措施，从宏观层面为工业稳增长提供了强有力的支持。

工业和信息化部总工程师田玉龙说：“工业和信息化部按照中央确定的‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的总体要求，高效统筹疫情防控和经济发展，积极应对上半年国内外环境变化带来的新风险新挑战，有力扭转了工业经济指标一度下滑的势头，工业经济实现企稳回升，呈现出恢复增长的态势，充分发挥了经济‘压舱石’的作用。”

为确保经济平稳增长，工业和信息化部着力畅通重点产业链供应链，加力帮扶中小企业纾困企稳。

“上半年，我们聚焦重点区域、重点企业、重点行业，全力打通堵点卡点。”工业和信息化部运行监测协调局副局长陶青表示，下一步，将加强对重点地区、重点行业、重点企业运行情况监测，推动关键节点企业稳产达产。进一步完善重点产业链供应链协调平台，健全大宗产品供需“红黄蓝”预警机制，加强汽车芯片供给，确保汽车、集成电路等重点产业链供应链稳定畅通。

目前，包括2.25万家部省“白名单”企业在内的全国规模以上工业企业均已实现平稳生产，有力支撑了工业经济稳定增长。随着助企纾困政策加快落地，中小企业享受新增减税降费及退税缓税缓费近1.8万亿元。1—6月，规模以上中小工业企业增加值同比增长3.7%，增速高于整体工业，大量中小企业成为我国工业稳增长的一支关键力量。

田玉龙表示，当前，工业经济面临的内外部环境仍然严峻复杂，工业经济恢复增长的基础仍不牢固。下半年，要把提振工业经济放在更加突出的位置，加快推动稳工业经济一揽子政策落地见效，全力保障产业链供应链稳定畅通，加力帮扶中小企业纾困解难，促进工业经济运行在合理区间。

田玉龙强调，为积极引导扩大投资消费需求，将加快推进“十四五”规划重大工程项目、重点行业技术改造工程，加强5G、千兆光网、工业互联网等新型信息基础设施建设，持续推进新一轮新能源汽车下乡和绿色建材下乡活动，培育信息消费示范城市和示范项目。

(责编：赵竹青、陈键)